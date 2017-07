Premio Bindi 2017: domani il via alla tre giorni dedicata al concorso di Santa Margherita Ligure

Inizia domani, venerdì 7 luglio con “La vetrina del disco” la nuova edizione del Premio Bindi che vedrà esibirsi Marlò e Mesa(vincitori del Premio Duel), e i giovani talenti Diego Esposito,Giulia Pratelli e i Seawards, prodotti dal cantautore Zibba. Ma è sabato 8 luglio che si entrerà nel vivo del contest: alle 18 sull’Acoustic Stage si terrà la prima esibizione, davanti alla giuria di esperti, degli 8 artisti selezionati a livello nazionale dal direttore artistico Zibba, che sono Buva, Roberta Giallo, Antonio Langone, Lorenzo Marsiglia, Mizio, Molla, Andrea Tarquini e Luca Tudisca. Alle 21.30 all’Anfiteatro Bindi la fase finale del concorso, con la seconda esibizione dei concorrenti e la proclamazione del vincitore dell’edizione 2017. A presentare sarà l’attore e comico Enzo Paci. Super ospite della serata IZI che, dopo aver conseguito un disco di platino, riceverà il Premio Bindi New Generation e segnerà la prima volta di un rapper sul palco del Bindi. Inoltre, in questa occasione verrà consegnata la Targa Beppe Quirici all’artista in gara che presenterà il “Miglior arrangiamento“. La consegna del riconoscimento dedicato al produttore e musicista Beppe Quirici sarà fatta da Adele Di Palma, manager storica della musica italiana, promotrice insieme alla famiglia Quirici dell’iniziativa. L’ultima giornata sarà domenica 9 luglio, presentata da Enrico Deregibus, consulente del Premio, e vedrà un omaggio al grande cantautore rock, Ivan Graziani, nel ventennale dalla sua scomparsa. Lo ricorderanno Filippo Graziani, figlio di Ivan,Vittorio De Scalzi e il cantautore Mario Venuti. Nel pomeriggio, sarà presentato il libro di Paolo Talanca “Ivan Graziani, il primo cantautore rock” (CRACK Ed.), con Roberta Balzotti, e il volume “La canzone dell’immortale” (Spartaco editore) di Paolo Pasi. Verrà consegnato inoltre il Premio Bindi alla Carriera a Vittorio De Scalzi per i suoi cinquant’anni di attività. PARTNER DELL’EDIZIONE 2017 Il Premio Bindi sarà sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure, della Regione Liguria e della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Mainpartner: Warner Chappell Music Italiana. Redazione