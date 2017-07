MUSICA: RIKI ennesimo successo dell’instore tour promozionale dell’Ep “Perdo le Parole”- già doppio disco di platino- anche in Sardegna ieri a Sassari e Cagliari

Continua il Tour firma-copie di Riki (Riccardo Marcuzzo ndr) – in giro per l’Italia nella presentazione del suo EP d’esordio, rilasciato con Sony Music dopo la vittoria nella categoria “cantanti” all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un instore tour fino ad ora incredibilmente affollato ad ogni tappa che anche nelle due tappe sarde di Sassari e Cagliari, ieri 6 luglio, non ha tradito le aspettative.

Giovani radunati da ore prima dell’incontro con il loro idolo sotto un sole cocente che non è sfuggito all’attenzione e alla sensibilità del giovane artista che a Sassari ha lanciato un “rimprovero” all’organizzazione anticipato da un: “Non me ne frega niente, io lo dico” e infatti ha subito aggiunto: “Si può evitare di mettere 2000 persone sotto il sole a 40 gradi […] Noi facciamo tanti numeri, cercate di darci una mano”

E intanto il lunghissimo instore tour continuerà per tutto il mese di luglio in attesa che le novità annunciate sul social network si concretizzino. Si tratta della notizia lanciata dallo stesso cantautore qualche giorno fa con un messaggio su Facebookche ha svelato che presto ci sarà il lancio sul mercato sudamericano di un paio di brani dell’EP Perdo le parole che ha già superato la soglia del doppio disco di platino.

Questo il messaggio sul social che preannuncia il debutto all’estero:

“Boom! Ci stiamo preparando per il Sud America con le traduzioni di Sei Mia e Perdo Le Parole! In così poco tempo è capitato a pochissimi artisti ed è un’occasione stupenda!”, Grazie a Sony per la fiducia…”

Insomma il successo di Riki corre davvero ad una velocità supersonica, come dimostra anche il sold out raggiunto in prevendita dei concerti della Tournée 2017 nelle due tappe di Milano e Roma.

Le date:

15 novembre Milano, Alcatraz – SOLD OUT

18 novembre Roma, Atlantico – SOLD OUT

