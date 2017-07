FABIO ROVAZZI si avvicina sempre più ai suoi followers col “concorso” #Volarechallenge

Fabio Rovazzi è sicuramente uno degli artisti più social del web, è molto attivo soprattutto sul suo profilo Instagram, e sapendo quanto siano importanti i follower, ora ha pensato di avvicinarsi ancora di più ad essi, attraverso un particolare concorso, progettato con il supporto di Zerogrado, società che si occupa appunto di soluzioni tecnologiche che mirano a far avvicinare le celebrità o i brand alla loro fanbase.

Fabio Rovazzi ha per questo lanciato il progetto #VOLARECHALLENGE, che dà l’opportunità ai suoi ammiratori di diventare i protagonisti del suo prossimo video. Il gioco consiste in un quiz con otto domande a difficoltà crescente sul video di “Volare”, l’ultimo singolo feat. Gianni Morandi diventando un tormentone al pari dei suoi precedenti. Quelli che daranno più soluzioni giuste e nel minor tempo possibile saranno selezionati tra i candidati che potrebbero far parte delle nuove scene che Rovazzi girerà con la sua troupe.

Redazione