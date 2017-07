10 luglio 2017 #CANALE5: “Top Secret” presenta le morti misteriose delle celebrities – Conduce Claudio Brachino.

Lunedi 10 luglio, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Top Secret“, il programma di inchiesta e approfondimento targato Videonews, curato e condotto da Claudio Brachino.

Al centro della puntata alcune delle grandi celebrities del panorama musicale che sono scomparse in circostanze sconvolgenti e talvolta, misteriose. Claudio Brachino, insieme al giornalista e critico musicale Paolo Giordano, ripercorrerà la storia delle loro vite, attraverso approfondimenti e documenti inediti.

Partendo dal recente giallo sulla morte di George Michael – trovato senza vita nel dicembre 2016 – ci si domanda se si sia trattato di suicidio o overdose. Sarà poi la volta di Whitney Houston, che all’età di 48 anni, moriva nella vasca da bagno di un hotel a Beverly Hills. Si parla di collasso cardiaco causato forse da abuso di droga, farmaci e alcool. Stessa sorte per un’altra sensazionale artista: Amy Winehouse. Il corpo della giovane star londinese venne ritrovato senza vita all’interno della sua casa a Camden Square. Un eccesso di alcolici con l’aggiunta di un enorme disagio personale, solitudine e paura di vivere, le sono stati fatali.

E ancora, l’omicidio di Gianni Versace, che dopo 20 anni dalla sua morte – a Miami nel 1997- continua ad avere molti lati oscuri. Un uomo gli sparò due colpi che lo lasciarono agonizzante a terra.

La puntata prosegue poi con l’approfondimento sulla morte di Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, che a distanza di 48 anni, resta ancora circondata da un alone di mistero. Inizialmente si era parlato di un incidente, ma ancora molte cose non quadrano.

Altro protagonista di questa serata Luigi Tenco che, nella notte tra il 26 e 27 gennaio del 1967, dopo un’esibizione al festival di Sanremo, venne ucciso da uno sparo.

Infine, a 23 anni dal suo suicidio, si riparlerà della misteriosa dinamica legata alla scomparsa di Kurt Cobain.

