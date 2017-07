Green Day: muore l’acrobata Pedro Aunión Monroy ma…the show must go on, Polemiche sul web.

L’icidente è avvenuto poco prima del concerto dei Green Day al festival Mad Cool di Madrid di venerdì 7 luglio scorso, intorno alle 22.50. Il ballerino acrobata e coreografo, Pedro Aunión Monroy, 42 anni, si stava esibendo prima del concerto, chiuso all’interno di una struttura luminosa sospesa nel vuoto. All’improvviso, la caduta, da 30 metri di altezza.

Pedro è morto, ma la scelta dell’organizzazione, come verrà poi spiegato, per motivi legati alla sicurezza, è stata quella di non annunciare la morte dell’artista e di andare avanti nel programma della serata facendo salire sul palco i Green Day con un ritardo di 30 minuti. Una scelta che ha creato sconcerto scatenando una indignazione generale sul social sfociata poi in una enorme polemica.

I Green Day, invece, hanno dichiarato di aver saputo dell’incidente se non dopo il concerto finito. «Siamo scesi dal palco al Mad Cool Festival e abbiamo ricevuto notizie sconvolgenti – ha scritto il gruppo su Twitter – Un artista molto coraggioso, Pedro, ha perso la sua vita stasera in un tragico incidente» aggiungendo poi parole di conforto per “la famiglia e gli amici”.

Ma neanche questo è bastato a spegnere le polemiche e calmare le acque.

Oggi, sabato, come annunciato dagli organizzatori del Festival ci sarà un tributo per l’artista scomparso.