Radio Stop Festival per ADMO: martedì 11 luglio a Cecina. Ospiti: Alessio Bernabei, Elodie, Thomas, Federica Carta, Le Deva, Michele Bravi, Roshelle, Tony Maiello, Shade, ed altri

“Radio Stop Festival per ADMO”:

Torna l’appuntamento estivo a Cecina.

Il Festival di musica pop si terrà

martedì 11 luglio a Marina di Cecina (LI)

e ospiterà sul palco:

Alessio Bernabei, Elodie, Thomas, Federica Carta, Le Deva, Michele Bravi, Roshelle, Il Pagante, Tony Maiello, Shade, Francesco Guasti, Santiago e Giulia Penna.

Saranno due ore e mezza di musica live che animeranno la serata di martedì 11 luglio in Largo Cairoli a Marina di Cecina – Livorno (ore 21.00 – ingresso libero) dove in occasione del “Radio Stop Festival per ADMO” si esibiranno tantissimi artisti: Alessio Bernabei, Elodie, Thomas, Federica Carta, Le Deva, Michele Bravi, Roshelle, Il Pagante, Tony Maiello, Shade, Francesco Guasti, Santiago e Giulia Penna.

Radio Stop Festival per ADMO è un evento musicale, gratuito per il pubblico, che raduna ogni edizione circa 8/9 mila persone, realizzato in collaborazione ed a favore di ADMO Toscana e ha come fine la divulgazione della cultura della donazione del midollo osseo. L’evento sarà trasmesso in streaming video sulla pagina ufficiale facebook di Radio Stop. Non si tratta di un’operazione a scopo di lucro, ma, piuttosto, di un impegno cresciuto nel tempo, nato dalla stretta collaborazione con i volontari dell’ADMO Toscana. Il Festival viene realizzato in parte grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale ed in parte graziw alle aziende più importanti del nostro territorio che partecipano in qualità di sponsor.

A questo evento, che l’emittente radiofonica toscana Radio Stop organizza da anni in diverse località della Toscana (da Cecina a Tirrenia, a Piombino, a Follonica ecc.) con grande partecipazione di pubblico, si sono esibiti, nel corso delle scorse edizioni, artisti di fama nazionale apprezzati soprattutto dal pubblico giovane e non solo, come ad esempio: Alexia, Annalisa, Ivana Spagna, Benji & Fede, Francesca Michielin, Moreno, Nesli, Marco Masini, Stadio, Anna Tatangelo, Simona Molinari, e molti altri.

.Redazione