11/07/2017 – 21:00 #RAI RADIO2: SPECIALE RADIO2 LIVE LP ed Erykah Badu in diretta dal “Lucca Summer Festival”

Tanti gli artisti che stanno colorando il palco del “Lucca Summer Festival”. Dopo il concerto degli “Imagine Dragons”, “Radio2 live” – che festeggia i vent’anni della manifestazione con un’edizione speciale – propone l’esibizione di LP in diretta martedì 11 luglio alle 21.10 su Rai Radio2, mentre il giorno successivo, mercoledì 12 luglio, è la volta di Erykah Badu. La prima, sbarcata da oltreoceano, si è consacrata al grande pubblico durante la scorsa estate, incantando con la sua voce inconfondibile sulle note di “Lost on You” (indimenticabile il suo “Radio2 live” dalla sala B di Via Asiago), la seconda, “regina del neo-soul”, porta sul palco di Lucca e ai microfoni di Radio2, la sua personalità eclettica e fantasiosa. Entrambe si esibiranno nella cornice di Piazza Napoleone, da cui i padroni di casa di “Radio2 Live”, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, racconteranno tutti i retroscena dell’originale festival di musica organizzato dall’associazione “D’Alessandro e Galli”. Radio2 al Lucca Summer Festival 2017 è anche su radio2live.rai.it, sui social di @Radio2Rai e fruibile attraverso la App di Radio Rai.

Redazione