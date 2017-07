VALERIO SCANU NON PARTECIPERA’ AL GRANDE FRATELLO VIP MA CANTERA’ E IL 12 LUGLIO SARA’ AL PRIDE PADOVA VILLAGE IN LIVE ACUSTICO con #FinalmenteLive2017

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la smentita divulgata a mezzo comunicato stampa della partecipazione di Valerio Scanu alla nuova edizione del Grande Fratello Vip che circolava da tempo su vari siti di informazione, partecipazione che, come precisato nel comunicato, sarebbe stata impossibile in quanto il cantautore è impegnato su tre fronti lavorativi che assorbono completamente il suo tempo e in cui la musica ha un ruolo preponderante: Tour, libro e nuovo album!

E a proposito del Tour, mercoledì 12 luglio, Valerio Scanu con il #Finalmentelive2017 approda alla Fiera di Padova per il Pride Padova Village, il più importante Festival LGBT del Nord Italia, capace di coinvolgere ogni anno oltre 100mila persone provenienti da tutta la penisola. Il cantautore sarà protagonista di un’inedita versione acustica che proporrà il meglio del suo repertorio: «Nel mio nuovo live ripercorrerò la mia breve ma intensa carriera – ha raccontato Valerio Scanu – dalla prima canzone cantata in pubblico a “Bravo bravissimo”, passando per “Amici”, “Sanremo” e “Tale e quale show”»

Ci sarà spazio quindi per tutto il suo repertorio, partendo da “Domani”, primo inedito del cantante, passando per “Sentimento”, “Per tutte le volte che…”, canzone vincitrice, nel 2010 del 60° Festival di Sanremo, fino ad arrivare agli ultimi singoli tratti dall’album “Finalmente piove”.

Nel corso della sua carriera Valerio Scanu ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010, vincendo con il brano “Per tutte le volte che…”, e nel 2016, con “Finalmente piove”. Ha ricevuto vari dischi d’oro, dischi di platino e vari riconoscimenti, tra i quali 3 Wind Music Awards, un TRL Award, un Venice Music Awards e il prestigioso premio “Personalità Europea” ricevuto in Campidoglio alla presenza di autorità politiche ed esponenti della stampa e della cultura nazionale nel 2012 per il suo impegno artistico-musicale. Valerio è inoltre da sempre impegnato in cause a sostegno dei più deboli: ha dedicato il suo Tour In Acustico alle donne vittime di violenza ed è in prima linea nella lotta contro l’omofobia per la quale nell’agosto del 2015 mise all’asta una canotta, indossata in occasione di un suo concerto estivo, destinando tutto il ricavato all’Associazione #DiamoUnaMano, che opera nel reparto di oncologia pediatrica a Napoli.

Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 20.00; 5€ dalle 20.00 alle 2.00

Per informazioni: www.padovapridevillage.it

Redazione