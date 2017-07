VASCO ROSSI: A Natale uscirà nelle sale il film del concerto di Modena Park, poi arriverà in cofanetto Blu-Ray

Non si ferma il cammino del concerto dei record di Vasco al Modena Park. Dopo aver raccolto più di 220 mila persone e aver sbriciolato tutti i record di ascolto in tv per un evento del genere, dopo aver riempito le sale cinematografiche per la diretta (il Concerto è stato l’evento più visto del weekend al cinema) la storia del concerto per il quarantennale di carriera di Vasco continua e presto diventerà un film che sarà distribuito nelle sale nel periodo di Natale e che poi uscirà in cofanetto blu-ray. A dirlo è stato Pepsy Romanoff, il regista dei live di Vasco Rossi, che lo ha anticipato nel corso di un’intervista alla pagina Facebook dell’AIR3 Associazione Italiana Registi. ”Il film-live del concerto sarà masterizzato in 7.1 e uscirà nelle sale a Natale. Successivamente ci sarà un cofanetto blu-ray memorabile e infine abbiamo commissionato ad Andrea Venturelli di girare un documentario di tutto il work-flow del progetto, dalla sua nascita al suo debutto fino alla prova al cinema”. (105.net)

Curiosità‘ : In tanti hanno cercato di tirare le somme per scoprire il giro di affari intorno al Modena Park. Per la sola vendita dei biglietti (220mila paganti), secondo la stima del quotidiano Il Giornale sono stati incassati 13milioni di euro a cui vanno aggiunti, i diritti SIAE e i ricavi per la diretta al cinema e in TV. Bisogna poi contare i soldi riguardanti i diritti della proiezione in piazza e quelli Tv, la raccolta pubblicitaria, i ricavi merchandising e addirittura i diritti per cibo e bevande. In tutto il Modena Park avrebbe consentito di raccogliere ben 36milioni di euro! Va detto però che Vasco ha anche consentito a moltissime persone di guadagnare. Dalle stime infatti hotel e ristoranti di Modena e dintorni, grazie al concerto, hanno ricavato ben 2milioni di euro… Insomma il ModenaPark e’ stato da record in ‘toto’ sia in numeri che in emozioni