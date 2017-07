Artista unico nel panorama musicale italiano, stimato da pubblico e critica internazionali

MARIO BIONDI

Dal 14 luglio in radio e in digitale il singolo in lingua italiana

“Basta!” a sorpresa firmato con il nuovo

side-project MOCAMBO

Da oggi al via il tour estivo di Mario Biondi Best Of Soul – tour

Dopo il grande successo dell’album “Best Of Soul”, certificato Oro, e dopo il tour nei teatri d’Italia e all’estero nel Regno Unito, a Bucarest e Sofia, MARIO BIONDI si “trasforma” artisticamente in MocamBo con il singolo “Basta!“, in radio e in tutti gli store digitali da venerdì 14 luglio.

Un brano che arriva a sorpresa per continuare le celebrazioni dei 10 anni di carriera dell’artista, un regalo eccezionalmente in lingua italiana attraverso il quale l’artista vuole augurare al proprio pubblico un nuovo inizio, una nuova estate, alla ricerca di una tanto meritata serenità.

MocamBo (che significa “capanna/abitazione di fortuna”) è il side-project della voce soul per eccellenza del panorama musicale italiano. Con “Basta!” Mario Biondi è riuscito ad esprimere un nuovo lato di sé e della propria ricerca artistica, in un brano estivo, dolce e assolutamente “scanzonato”, grazie anche alla collaborazione con l’autore David Florio e con l’arrangiatore Max Greco, che lavorano con lui da tempo sia in studio che sul palco in tour.

«La fuga è libertà – afferma Mario Biondi – la fuga è ritrovarsi, la fuga è sfidare la vita e tutto ciò che l’arreda».

Il testo di “Basta!” racconta infatti la voglia e la ricerca di pace e serenità, di un nuovo inizio e di una nuova avventura in un paese affascinante come Cuba!

Inizia in contemporanea con la rivelazione del side-project MocamBo, il tour estivo Best Of Soul – tour di Mario Biondi, questi i prossimi appuntamenti live: oggi, 11 luglio, al Castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 18 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II a Varallo Sesia (VC), il 6 agosto in Piazza Leopardi a Recanati (MC), il 19 agosto in Piazza Libertini a Lecce, il 20 agosto all’Arena del Mare a Bisceglie (BA), il 23 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto (SR), il 24 agosto al Teatro Antico di Taormina (ME), il 27 agosto alla Summer Arena di Soverato (CZ) e il 29 agosto all’Arenile del Porto di Peschici (FG) in occasione di Jazz Festival.

Il Best Of Soul – Tour è prodotto e organizzato da F&P Group. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per informazioni www.fepgroup.it).

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale del tour.

Sono partner del tour Trivellato Industriali, riferimento in Italia per i veicoli Mercedes-Benz, e John Dandy Watch, brand italiano di orologeria.

Con lui sul palco per tutto il tour una band d’eccezione composta da: Serena Carman ai cori, Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, percussioni e flauto, Marco Scipione al sax e Fabio Buonarota alla tromba.

Queste invece le prossime date confermate all’estero (organizzate da International Music And Arts e Beyond): il 28 luglio a Riga (LV), il 2 agosto a Barcellona (ES), il 4 agosto a Paloznak (HU) e il 12 agosto a Oestrich-Winkel (DE), il 9 ottobre a Bucharest (RO) e l’11 ottobre a Madrid (ES).

“Best Of Soul” (Sony Music Italy) è un doppio album, disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali, che rappresenta un percorso musicale attraverso la carriera di Mario Biondi con 22 brani, tra cui 7 nuovi, che rendono omaggio al genere musicale di cui l’artista catanese è unico rappresentante italiano nel mondo.

Questa la tracklist: CD1 – “Do you feel like I feel”, “Chilly girl”, “You are my Queen”, “The mystery of man”, “I will never stop loving you”, “Stay With me” (singolo in radio), “This is what you are”, “A Handful Of Soul”, “No Merci For Me”, “Rio De Janeiro Blues”, “Never Die”; CD2 – “Gratitude”, “Be Lonely”, “Shine on”, “What have you done to me”, “Deep Space”, “Come to me”, “Open up your eyes”, “Love is a temple”, “Another kind of love”, “All I want is you”, “Nightshift”.

Dopo il successo dell’ultimo album “Beyond” certificato oro e i sei dischi di platino conquistati negli ultimi quattro anni, con “Best of soul” Mario Biondi si conferma la voce soul più calda ed intensa del panorama musicale italiano, godendo da anni di grande stima anche da parte di pubblico e critica internazionali.