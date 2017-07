MEDIASET cambia nome al nuovo reality di Italia1 che da Surviving Raz si chiamerà Serviving Africa e non sarà condotto dal modello israeliano

Contrariamente a quanto annunciato con grande entusiasmo nei palinsesti Mediaset 2017/2018 , secondo gli ultimi rumors, il reality ambientato in Africa in programma su Italia1 che avrebbe dovuto condurre Raz Degan (e per questo titolato Surviving Raz) sarebbe “saltato”, nel senso che nessun accordo è stato raggiunto tra Raz Degan e il Biscione che ha pertanto convertito il titolo del programma in Surviving Africa con conduzione ancora da stabilire: “Avevamo visioni differenti e ci siamo separati, non ha fatto le bizze” hanno così commentato i piani alti del Biscione in merito alla presa di distanza improvvisa da Raz Degan.

Del nuovo ‘Surviving Africa’ per il momento si sa che a partecipare alla trasmissione saranno due squadre composte da vip, sui cui nomi – ovviamente – non circolano rumors di sorta, che si affronteranno per vincere sfide estreme che il continente nero riserverà loro.

