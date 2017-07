13_LUG_2017 – Gay Village: BARBARA PALOMBELLI intervistata da PINO STRABIOLI, con la partecipazione di IMMA BATTAGLIA

Giovedì 13 Luglio 2017

Amarganta Floor ore 21.30

GAY VILLAGE FANTÀSIA

presenta

BARBARA PALOMBELLI

intervistata da PINO STRABIOLI e IMMA BATTAGLIA

Gay Village premia la Signora di Forum, da sempre impegnata nella lotta a favore dei Diritti Civili

Giovedì 13 Luglio alle ore 21.30 al Gay Village, i padroni di casa Pino Strabioli e Imma Battaglia accoglieranno la giornalista e conduttrice di Forum,Barbara Palombelli, da sempre in prima linea per la lotta a favore dei Diritti Civili, per cui le sarà consegnata la pergamena che la nomina Paladina del Regno di Fantàsia, riconoscimento dedicato dalla manifestazione agli ospiti che più hanno sostenuto le cause LGBT.

Una donna che non si ferma alle apparenze Barbara Palombelli, da sempre alla ricerca di un equilibrio sociale anche quando questo risulta precario. Una vera signora della televisione, integra nelle sue posizioni e mai impreparata… Una predisposizione naturale a schierarsi con i più deboli la sua, ma sempre in modo misurato, sprigionando una generosità che l’accompagna sin dai primi moti politici giovanili, dove non è mai mancata lottando tra le primissime file dei manifestanti.

Da settembre 2017 sarà alla conduzione della sua quinta stagione. Barbara guida il programma più longevo della televisione italiana, quel Forum di storie di vita, spesso difficili, che entrano nelle case degli italiani sin dal 1985, affrontando le tematiche più ostiche da comprendere e tra cui spicca sicuramente quella LGBT.

Forum sostiene da sempre i diritti civili, schierandosi a favore della lotta arcobaleno, contro l’omofobia e il bullismo e nella sua conduttrice ha trovato una significativa rappresentante. Nel 2016 il programma ha trasmesso per la prima volta un matrimonio tra due uomini molto cari alla comunità del Gay Village, che da sempre li guarda come il simbolo di un amore capace di superare ogni barriera, da quella della discriminazione, a quella della malattia.La storia d’amore di Massimiliano e Fabrizio andata in onda su Canale5, buca lo schermo arrivando al cuore di tutti gli spettatori e ponendo domande anche alle persone più difficili, suscitando una commozione generale e in primis di Barbara Palombelli.

