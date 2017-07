A #Collisioni   nona edizione del festival agri-rock di letteratura e musica, il debutto live di #Elodie – prestigiosi concerti e tanti super ospiti.

Dal 14 al 18 si svolgerà a Barolo, in provincia di Cuneo, “Collisioni ” nona edizione del festival agri-rock di letteratura e musica che avrà tra i suoi ospiti il Premio Nobel cinese Gao Xingjian, autore di capolavori come La montagna dell’anima e L’altra riva. E sul palco di questo importantissimo festival, il più atteso dell’estate, tra i tantissimi e prestigiosi ospiti, salirà anche Elodie che in una recente intervista ha rilasciato le sue impressioni su questa opportunità che segna anche il suo debutto “live”: “Non vedo l’ora, sarà un concerto speciale. Mi esibirò in versione acustica: mi accompagnerà il chitarrista Salvatore Cafiero, con cui lavoro da tempo. Sto definendo gli ultimi dettagli della scaletta, ma chissà che non mi venga voglia di aggiungere delle cover ai pezzi dei miei due album” e che alla domanda: “Se l’aspettava così il mondo dello spettacolo? ” ha risposto: “No, è più complicato di quanto pensassi. Se farsi conoscere non è facile, in questi mesi ho capito che rimanere sulla cresta dell’onda è ancora più difficile: servono dedizione e determinazione, il talento non basta”.

A Collisioni Festival, oltre ai concerti di: Robbie Williams il 17 luglio e Placebo il 16 luglio e l’extra data del 27 luglio con The Offspring, anche grandi nomi della musica italiana come Renato Zero il 18 luglio, e il trio Silvestri/Consoli/Gazzè, che hanno straordinariamente confermato una doppia data venerdì 14 e sabato 15 luglio per un concerto che sarà un unicum in tutta Italia e poi tanti super-ospiti attesi per gli incontri del Festival di Letteratura e musica nel weekend di sabato 15 e domenica 16 luglio a Barolo:

Come anticipato, IL PREMIO NOBEL GAO XINGJIAN, ma anche: PIETRO GRASSO, MATT DILLON, GIORGIA, DAVE EGGERS E VENDELA VIDA, ELISA, JOYCE CAROL OATES, ALE E FRANZ, LUCA ARGENTERO, NINO FRASSICA, JEFFREY EUGENIDES, ANTONINO CANNAVACCIUOLO, JONATHAN COE, VITTORIO SGARBI, ALBERTO ANGELA, PAOLO VIRZÌ, LUCA BARBARESCHI, STEFANO BARTEZZAGHI, ABEL FERRARA, PIPPO BAUDO, MICHELE BRAVI, ALDO CAZZULLO, LORELLA CUCCARINI, MAURO CORONA, ELODIE, FRANCESCO FACCHINETTI, MAX GIUSTI, RAPHAEL GUALAZZI, LEVANTE, ALESSANDRO MANNARINO, ENRICO RUGGERI, FABRIZIO MORO, RED CANZIAN, TOMMASO PARADISO FRONTMAN DEITHEGIORNALISTI, FEDERICO ZAMPAGLIONE, MARCO TRAVAGLIO,

CARMEN CONSOLI, DANIELE SILVESTRI, MAX GAZZÈ, PAOLA TURCI, VERONICA PIVETTI, ROBERTO VECCHIONI



INFO BIGLIETTI:

biglietti disponibili su Ticketone, Ciaoticket e Piemonteticket

Biglietto Collisioni Festival 2017 – Giornata di sabato 15 luglio: 10,00 € comprensivo di prevendita

Biglietto Collisioni Festival 2017 – Giornata di domenica 16 luglio: 10,00 € comprensivo di prevendita

Redazione