PFM (Premiata Forneria Marconi) firma il contratto discografico mondiale con InsideOutMusic

PFM firma il contratto discografico mondiale con InsideOutMusic

PFM (Premiata Forneria Marconi), la band italiana più famosa al mondo e InsideOutMusic sono orgogliosi di annunciare la loro collaborazione per la pubblicazione dei prossimi album in tutto il mondo!

PFM ha iniziato a scrivere il nuovo disco, intitolato “Emotional Tattoos“, nel 2016 e sta finalizzando le registrazioni a luglio! L’uscita mondiale è prevista per fine ottobre.

Il batterista e cantante Franz Di Cioccio ha commentato: «Siamo lieti di essere parte della famiglia InsideOutMusic! Abbiamo creato un disco potente che porterà l’energia sonora e creativa di PFM in tutto il mondo».

Patrick Djivas, bassista e co-autore della musica, ha aggiunto: «Sono molto entusiasta di firmare con una casa discografica così importante. Non vedo l’ora di poter suonare i nuovi brani per il nostro pubblico di tutto il mondo».

Thomas Waber, responsabile dell’etichetta e capo di A & R a InsideOutMusic, afferma: «Siamo davvero entusiasti di lavorare con questa leggendaria band italiana. La loro passione e il loro fuoco bruciano ancora come agli esordi».

PFM è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Recentemente PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo.

“Emotional Tattoos“, il nuovo album di PFM, segna il ritorno in studio della band dopo due pubblicazioni sperimentali: “PFM in Classic, da Mozart a Celebration” dedicato ai principali compositori di musica classica europea e “Stati di Immaginazione“, un viaggio di suoni e immagini che comprendono otto brevi filmati, ognuno con un tema e un’atmosfera diversa.

“Emotional Tattoos“, trova la sua ispirazione nella visione odierna del pianeta e nel rapporto musica-sogno. Esprime una energia consapevole, capace di abbracciare l’ascoltatore, stimolando nel profondo la sua immaginazione.

Non sono solo canzoni, sono tatuaggi emotivi che puoi sentire sulla pelle.

Redazione