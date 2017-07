Canale5 seconda serata: al via  #Estate, il format che racconta in tv il “Chi Summer Tour 2017” condotto da Alfonso Signorini

Da venerdì 14 luglio in seconda serata, Canale 5 presenta #Estate, il format che racconta in tv il “Chi Summer Tour 2017”. Quattro appuntamenti, quattro location diverse, un viaggio tra le più esclusive spiagge italiane in compagnia delle celebrities che animano il mondo del gossip e della tv, e degli influencer del web e della moda. Conduce Alfonso Signorini. Si parte da Milano Marittima con racconti inediti, gossip e video esclusivi. Nella prima puntata di #Estate vedremo le immagini delle vacanze di Francesco Totti e famiglia al mare e le effusioni “hot” in spiaggia dell’attrice Laura Torrisi con il nuovo fidanzato il pilota di rally Luca Betti.

Nel corso del programma le interviste (ribattezzate “Le confessioni”) a Mara Venier e Gemma Galgani (star del trono Senior a “Uomini e donne”).

E ancora, il cantante Alessio Bernabei, esploso ad “Amici” di Maria De Filippi e oggi in rotazione radiofonica con la sua nuova hit “Non è il Sudamerica”, sarà vittima di una gag a sorpresa da parte degli inviati del programma Matt & Bise (al secolo Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, due tra le più note webstar d’Italia con oltre 4 milioni di seguaci).

Ospiti fissi del programma anche Laura Cremaschi (la Bonas di “Avanti un altro” di Paolo Bonolis) e il “belloccio” di “Gogglebox”, Nicolò Ferrari. Inoltre #Estate dedicherà uno spazio alla cucina: lo chef stellato Andrea Berton indosserà i panni del severo coach di Claudia Galanti. La showgirl, poco prima di iniziare quest’avventura a #Estate ha rilasciato una dichiarazione shock: «Ho deciso la lasciare la tv. Basta con questo mondo. Cambio vita. Il mio ex compagno e padre dei miei figli, Arnaud, è in galera e dovrà scontare molti anni. Io mollo la tv per diventare Chef. Sogno un ristorante tutto mio per garantire un futuro ai miei figli Liam e Tal».

La modella paraguaiana, durante ogni tappa, dovrà superare una prova di cucina sotto l’attenta guida dello chef. Solo alla fine dei quattro appuntamenti, Andrea Berton rivelerà se Claudia Galanti potrà realizzare il primo sogno di questo suo “sliding doors” ovvero: pubblicare una “sua” ricetta sul settimanale Chi. Di seguito alcuni stralci delle “Confessioni” di Mara Venier e Gemma Galgani.

MARA VENIER: «TEMEVO DI RIMANERE SENZA LAVORO. LA DE FILIPPI MI HA SALVATO. GILETTI? UNA VITTIMA DELLA RAI COME LO SONO STATA IO!».

Mara Venier dichiara: «Temevo di non essere riconfermata a ‘Tu Si Que Vales’. Avevo già fatto i biglietti con Nicola (ndr, Nicola Carraro, marito di Mara Venier), per le vacanze e, invece, Maria mi ha fatto uno scherzo bellissimo. Anche quest’anno sarò giudice popolare del suo programma. Abbiamo già iniziato le registrazioni. Questa paura di rimanere a piedi nasce da quanto è successo tre anni fa, quando la Rai mi ha lasciata a casa. Non ho mai fatto dichiarazioni sul malessere che ho avuto. Possono togliermi i programmi ma non l’affetto della gente. Avevo accusato il colpo anche perché in quel periodo mia madre era gravemente malata. Per fortuna è arrivata Maria come una ventata d’aria».

In merito alle polemiche sui compensi Rai e sul caso Fabio Fazio, la conduttrice afferma: «Se glieli hanno dati, evidentemente se li merita. Mi colpisce molto la vicenda legata a Massimo Giletti, (ndr, il programma da lui condotto ‘L’Arena’ è recentemente stato cancellato). Faceva il 20% di share e lo hanno fatto fuori proprio come è successo a me. Io tifo per lui». Infine, dinanzi alla proposta shock di Alfonso Signorini che le domanda se avesse voglia di partecipare al “Grande Fratello Vip” come concorrente, Mara Venier risponde: «Ma sai cosa combinerei? Dipende da chi c’è con me dentro la casa». L’ultima battuta la regala sul complicato rapporto con la sua “parente” Simona Ventura: «Preferisco non parlare delle cose in famiglia. Si lavano in casa queste cose».

GEMMA GALGANI: «MARCO, CHIEDIMI DI SPOSARMI.

GIORGIO? MI HA BRUCIATO LE ALI DELL’AMORE».

Gemma Galgani – con il sottofondo musicale del pianoforte suonato da Alfonso Signorini – rivela: «Marco (ndr, Marco Firpo, attuale compagno di Gemma conosciuto nella trasmissione) mi ha ridato gioia, speranza e spensieratezza. Fino ad oggi mi sono trattenuta molto per amore. Con Giorgio (ndr, Giorgio Manetti suo ex fidanzato a Uomini e Donne) era come se mi fossi bruciata le ali. Le nozze con Marco? Girerei questa domanda a lui. Io sono qui». E sulla storica rivale Tina Cipollari afferma: «Ancora oggi non conosco il motivo del perché mi odi. È un mistero». Il programma è curato da Gabriele Parpiglia.

Autore: Laura Gamberini. Le tappe successive saranno: Poltu Quatu (Sardegna), Forte dei Marmi (Versilia) e Santa Margherita Ligure (Liguria).

Redazione