Sabato 15 luglio a BRAVO! LIVE (Parco Experience – ex Area EXPO) appuntamento con “2000 BACI”: il party dedicato allo stile, alle icone e alla musica degli anni 2000!

La PRIMA VENUE MUSICALE PERMANENTE del PARCO EXPERIENCE di MILANO

SABATO 15 LUGLIO appuntamento con

“ 2000 BACI ”

THE VERY BIG OPENING PARTY – THE ITALIAN TOUR

Prima data italiana del tour di 2000 Baci

Il party dedicato allo stile, alle icone e alla musica degli anni 2000!

Sabato 15 luglio presso BRAVO! LIVE, la prima venue musicale permanente del Parco Experience (EX Area Expo) di MILANO, dedicata alla musica e all’intrattenimento, si terrà la prima data italiana del tour di 2000 BACI, il party dedicato allo stile, alle icone e alla musica che hanno plasmato gli anni 2000 (ore 22.30 – biglietti € 15 – apertura biglietteria ore 20.30 – Via Cristina Belgioioso, 28 Milano)!

Una serata con il meglio degli anni 2000, per tutti quelli che c’erano e quelli che non c’erano, quelli che li hanno vissuti e quelli che li hanno solo osservati: un party con la musica, gli stili e i simboli chiave che hanno segnato e stanno segnando un’era senza fine.

Ad animare la serata i DJ set di PANICO e CRISTIANO CENTO e il live di PAN GAM, il duo formato da Dj Panico e dall’autrice e cantante Gama.

La programmazione di BRAVO! LIVE avrà ufficialmente inizio venerdì 14 luglio, grazie alla REGGAE NIGHT: una serata tutta dedicata alla musica reggae, con i live di RAPHAEL e BABAMAN e il DJ Set di GOLDEN BASS (ore 21:30 – biglietti € 15 – Apertura Biglietteria ore 19:30).

Domenica 16 luglio, invece, il duo di comici dei PANPERS intratterrà il pubblico con il loro spettacolo “Quasi Esauriti”, a partire dalle ore 18.00. Questo sarà solo il primo degli appuntamenti domenicali volti alla partecipazione delle famiglie e dei più giovani e per questo motivo è stata riservata particolare attenzione anche all’orario degli spettacoli.

Sarà sempre attiva durante tutte le serate la zona dedicata al Food and Beverage.

QUESTA LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DI LUGLIO:

Venerdì 14 Luglio

REGGAE NIGHT con Raphael + Babaman + Golden Bass dj set (ore 21.30)

Sabato 15 Luglio

2000 BACI – party dedicato alla musica, allo stile ed alle icone che hanno segnato gli anni 2000 (ore 22.30)

Domenica 16 Luglio

I PANPERS Live in “Quasi Esauriti” (ore 18.00)

Venerdì 21 Luglio

HIT PAR-AID (charity live show della Nazionale Hip Hop) – ore 21.30

Sabato 22 Luglio

ANDY & THE WHITE DUKES (Andy omaggia il grande David Bowie) + Nikita dj set (ore 21.30)

Domenica 23 Luglio

ENRICO PAPI presenta “Moseeca…Quiz Musicale!” (ore 18.30)

Sabato 29 luglio

HIP HOP NIGHT con Mondo Marcio + Jack the Smoker + Dani Faiv + Jangy Leeon + Lethal V + Dj Ms (ore 21.30)

Domenica 30 Luglio

SUMMER WEB TOUR – presenta Lorenzo Baglioni con la partecipazione de Il Pancio ed Enzuccio (ore 18.00)

BRAVO! LIVE è una nuova location, non solo dedicata agli eventi musicali, con live e Dj Set, ma anche a spettacoli teatrali e di intrattenimento, senza tralasciare gli eventi eno-gastronomici e altre iniziative per soddisfare il pubblico dagli 0 ai 90 anni, grazie anche a un particolare occhio di riguardo ai costi di ingresso.

L’area, complessivamente di 3500 mq, avrà oltre 1700 mq coperti da una tensostruttura, dando così modo allo spazio di garantire le esibizioni anche in caso di maltempo.

L’area risulta inoltre ben presidiata e sicura, grazie anche al posizionamento all’interno del Parco Experience.

BRAVO! LIVE è il primo progetto creato dalla società Bravo!, nata dall’unione di addetti ai lavori del settore, con lo scopo di offrire alla città di Milano (e ai suoi dintorni) una nuova area che, per capienza e struttura, mancava al territorio.

Bravo! ha voluto partecipare alle iniziative del Parco EXPerience, che rende accessibile al pubblico per i week-end fino a ottobre oltre 400 mila metri quadri dell’ex area Expo, luogo dove nei prossimi anni sorgerà il ‘Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione’ con la presenza del Campus delle facoltà scientifiche della Statale di Milano e dello Human Tecnopole.

Bravo! con la sua importante presenza e il suo palinsesto di spettacoli arricchisce l’offerta al pubblico per l’estate 2017.

Il Parco EXPERIENCE Milano è aperto sabato e domenica dalle 14.00 alle 23.00 mentre Bravo! Live sarà aperto nel week end e anche in alcuni giorni infrasettimanali, con un orario più prolungato in base all’evento in programma e con entrata/uscita dall’ingresso Nord Belgioioso e un parcheggio pubblico gratuito di fronte all’ingresso (Accesso da SS30/Rho-Monza – Uscita Mazzo di Rho – EXPO TRIULZA seguire indicazioni EXPO Triulza Cargo 10).

Sarà possibile accedere al Parco attraverso 3 ingressi:

Nord Belgioioso : accesso diretto a Bravo! Live con apertura anche in caso di Parco chiuso in base alla programmazione;

: accesso diretto a Bravo! Live con apertura anche in caso di Parco chiuso in base alla programmazione; Est Roserio

Ovest Triulza

METROPOLITANA:

Accesso da ovest Triulza con fermata Rho-Fiera M1 / necessario ticket ATM valido per Rho Fiera (ultimo treno 00.10)

TRENO:

Accesso da ovest Triulza, via Stazione Rho-Fiera con i treni:

Linee Suburbane: S5 e S6 con un treno ogni 15 minuti fino a mezzanotte, 7 giorni su 7.

– S5 Varese-Milano-Treviglio;

– S6 Novara-Milano-Treviglio da una delle fermate cittadine del PASSANTE FERROVIARIO Certosa, Villapizzone, Lancetti, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Dateo, P.ta Vittoria;

Linea S11 Chiasso-Como-Milano e con le linee regionali : Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino (fino alle ore 21.00, servizio non effettuato sabato e domenica)

: Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino (fino alle ore 21.00, servizio non effettuato sabato e domenica) Da Milano Centrale, per arrivare senza cambi a RHO FIERA, prendere i treni regionali per Domodossola

TRAM:

Con il tram si accede da Est Roserio con:

n. 12 (da/Per Roserio – Duomo – Viale Molise)

n. 19 (da/per Cairoli M1 – Roserio)

BUS:

È stata istituita la nuova linea ATM n.168 di collegamento bus che da/per l’Ospedale Sacco di Milano effettuerà le fermate di Roserio – Merlata – Triulza e Rho/Fiera M1 e Rho/Fiera Stazione.

Per info e dettagli:

www.bravolive.it

