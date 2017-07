MARA VENIER ai microfoni di #Estate su Canale5: “…Maria mi ha fatto uno scherzo bellissimo. Anche quest’anno sarò giudice popolare del suo programma (Tu Si Que Vales).

Recentemente Mara Venier ha parlato ai microfoni di #Estate (Canale 5), del momento di difficoltà che ha vissuto nel 2013 in Rai quando conduceva la Vita in Diretta in cui ha visto chiudersi le porte in faccia e della sua passione per il mondo della tv e dello spettacolo a cui non riesce a rinunciarci: “Questa paura di rimanere a piedi nasce da quando è successo, tre anni fa quando la Rai mi ha lasciata a casa. Non ho mai fatto dichiarazioni sul malessere che ho avuto. Possono togliermi i programmi, ma non l’affetto della gente. Avevo accusato il colpo anche perché in quel periodo mia madre era gravemente malata. Per fortuna è arrivata Maria De Filippi come una ventata d’aria”.

Presto rivedremo Mara Venier a Canale 5, ancora alle prese con il programma “Tu Si Que Vales”, di cui è molto entusiasta come lei stessa afferma: “Temevo di non essere riconfermata. Avevo già fatto i biglietti con Nicola per le vacanze, e invece Maria mi ha fatto uno scherzo bellissimo. Anche quest’anno sarò giudice popolare del suo programma”.

Redazione