NEVRUZ: parte oggi la campagna di crowfounding su MUSICRAISER per la realizzazione del suo nuovo -album di inediti “IL MIO NOME È NESSUNO”- GUARDA VIDEO

Comunicato

NEVRUZ

VENERDÌ 21 LUGLIO A ROSOLINA MARE

SUL PALCO DI VOCI PER LA LIBERTA’

(UNA CANZONE PER AMNESTY)

con il brano in concorso “L’IMMIGRATO”

Tra i 6 vincitori di Standing Ovation,

il contest legato al concerto-evento di Vasco Modena Park

ENTRA IN COMPILATION CON L’INEDITO

E CON L’APPLAUDITISSIMA COVER DI “STUPENDO”,

NELL’ARRANGIAMENTO ORIGINALE

E RAFFINATO DEI “GUERLONCELLOS”

IL VIDEO E’ ONLINE SU YOUTUBE ALL’INDIRIZZO https://youtu.be/T8o5Loa7q0M

ANNUNCIATA LA CAMPAGNA DI CROWFOUNDING:

Da oggi, con il sostegno di Musicraiser, sarà possibile partecipare attivamente alla campagna di crowfounding per la realizzazione del nuovo album indipendente e collettivo di Nevruz, “Il mio nome è nessuno” e avere la garanzia di ricevere in anteprima contenuti esclusivi.

Link alla campagna: https://www.musicraiser.com/projects/7548

L’album, che uscirà su etichetta Molto Recordings, conterrà 15 tracce inedite e qualche sorpresa, ed è stato realizzato al Funklab Studio di Luzzara (RE), sotto la direzione artistica di Alberto Benati.

Venerdì 21 Luglio, dalle ore 21.00, all’Arena Piazzale Europa di Rosolina Mare (RO), nel contesto della 20esima edizione di “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”, la manifestazione sostenuta da Amnesty International che collega musica e diritti umani, Nevruz si esibirà con il brano “L’immigrato” per contendersi il “Premio Amnesty International Italia Emergenti” e con altri due inediti del suo repertorio, che faranno parte del nuovo album “Il mio nome è nessuno” in uscita il prossimo ottobre.

Ecco la tracklist dell’album : Come un quadro di Van Gogh, Solo tu sai di me, Ibrida, Amo te quel che sei, Il mio nome è nessuno, Tunnel di follia, Non ci penso più, Quando muore il poeta, Alucardozzak, Il legale sul palco, Pax, Andromeda, Dipende solo da noi, Il Funambolo, Dipende solo da noi, Stupendo e L’Immigrato (live band session).