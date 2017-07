THE WINNER IS 2017: Vince Salvatore Lampitelli in arte Sabba, con un brano un brano degli Showmen – Guarda Video

Si è conclusa il 13 luglio 2017 la seconda edizione di “The Winner is” , la gara di canto condotta da Gerry Scotti su Canale 5, affiancato da Mara Maionchi, giurata, e Alfonso Signorini, opinionista. Si chiama invece Salvatore Lampitelli, in arte Sabba, il vincitore che si è aggiudicato il montepremio in palio di 150 mila euro cantando il brano “Basta se mi vuoi” degli Showmen una band degli anni 60 e 70. Ascolti medi tra il 14 e il 16%.

Salvatore si è distinto per una forte vocalità che ha sbaragliato la concorrenza seppure molto valida come il veterano Alessandro Canino, colui che partecipò al Festival di Sanremo nel 1992 con la canzone “Brutta” e alla ricerca di una seconda opportunità, ma arrivato in semifinale e probabilmente comprendendo in anticipo che non avrebbe vinto la sfida con Salvatore ha accettato il montepremi di 35mila euro, dimostrando grande coraggio ed umiltà, come ha fatto notare Gerry Scotti. E poi il duo talentuoso dei Blonde Brothers che qualche anno fa hanno preso parte ad Area Sanremo e a diversi altri concorsi nazionali, quali il Wave Music Awards e il Festival delle Generazioni. Il duo, come Canino, anticipando il giudizio dei giurati nella sfida finale con Salvatore Lampitelli, hanno accettato il montepremi di 50mila euro.

Il trentunenne campano Sabba, ha all’attivo già due dischi. Musicista e cantante di professione, ha partecipato al programma di Gerry Scotti per “dimostrare di essere un vero artista, come ce ne sono tanti altri in giro“. Salvatore ha iniziato ad esibirsi a 18 anni, con un gruppo blues. Entrato a far parte dei Sud Express, messi in piede dal famoso batterista Franco Del Prete, ha anche fatto parte della band dell’Anema e Core, celebre locale di Capri, e partecipato al musical “The Show”. “Sono ancora senza parole – racconta ancora emozionato Lampitelli – Ho pianto come un bambino, ma le grandi emozioni non si possono trattenere“. Sabba è laureato in Lingue e Letterature Straniere a L’Orientale di Napoli. Una scelta mirata anche in funzione della carriera di musicista. “Un tassello importante per cultura personale e per la professione di musicista”. In attesa di realizzare il suo sogno, Lampitelli gestisce con la sorella un negozio di abbigliamento che si chiama Boutique Sabba”.

