MERC_19_LUG_Marina Rei in concerto al Padova Pride Village

Mercoledì 19 luglio l’artista sarà in concerto al Padova Pride Village, accompagnata da due musicisti. Protagonista alla batteria, Marina Rei interpreterà i suoi brani più celebri in veste rock, lasciando da parte per il momento il set acustico, iniziato lo scorso marzo nei teatri e club italiani.

Dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio di Roma, Marina Rei, una tra le artiste più complete della scena musicale italiana, riprende il suo Tour Estivo 2017, dopo l’ultima fortunata tournee che l’ha vista impegnata l’anno scorso in Italia e in Europa.

Mercoledì 19 luglio, l’artista sarà sul palco del Padova Pride Village, uno dei più grandi festival LGBT del Nord Italia in corso alla Fiera di Padova, che dall’inaugurazione del 16 giugno ad oggi ha raggiunto in meno di un mese l’importante traguardo delle 40 mila presenze.

Protagonista alla batteria, Marina Rei interpreterà i brani che l’hanno resa famosa in veste rock, da I miei complimenti a Un inverno da baciare, La parte migliore di me, Fammi entrare, fino a Lasciarsi Andare, tratto dal suo ultimo album Pareidolia.

Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 20.00; 5€ dalle 20.00 alle 2.00

Redazione