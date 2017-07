WIND SUMMER FESTIVAL: terzo imperdibile appuntamento con le canzoni dell’estate! in onda domani, martedì 18 luglio su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105

COMUNICATO STAMPA

WIND SUMMER FESTIVAL

L’IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LE CANZONI DELL’ESTATE

che ha animato per quattro giorni Piazza del Popolo a Roma!

DOMANI, MARTEDÌ 18 LUGLIO, IN ONDA LA TERZA PUNTATA

IN PRIMA SERATA SU CANALE 5

E IN CONTEMPORANEA SU RADIO 105

Conduce ALESSIA MARCUZZI

con NICOLÒ DE DEVITIIS e DANIELE BATTAGLIA

Dopo il grande successo di ascolti della prima e della seconda puntata, domani, martedì 18 luglio, andrà in onda la terza puntata del “WIND SUMMER FESTIVAL” in prima serata su Canale 5, con la regia di Roberto Cenci,e in contemporanea su RADIO 105!

Questi i nomi degli artisti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco nel corso del terzo degli imperdibili appuntamenti con le canzoni dell’estate: Francesco Gabbani, Francesco Renga, Giorgia, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, Jasmine Thompson, Paola Turci, Syria, Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Umberto Tozzi, Raphael Gualazzi, Alex Britti, Bianca Atzei, Gaia, Gary Dourdan, Ghali, Jake La Furia, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Briga, Fred De Palma, Valeria Rossi, Enrico Papi.

Per la prima volta in partnership con Wind, il “WIND SUMMER FESTIVAL” è condotto da ALESSIA MARCUZZI, accompagnata da NICOLÒ DE DEVITIIS e DANIELE BATTAGLIA, al loro debutto sul palcoscenico della manifestazione.

Wind è uno dei brand di Wind Tre Spa, l’azienda leader del mercato mobile italiano.

Al “WIND SUMMER FESTIVAL” verranno assegnati altri due premi speciali.

EARONE, la società che fornisce all’industria musicale le rilevazioni AirPlay radio e TV in tempo reale, assegnerà il premio “WIND SUMMER FESTIVAL”, al brano numero 1 della classifica dell’airplay radiofonico, ovvero quello che otterrà il maggior punteggio, tra i brani che gli artisti proporranno sul palco di Piazza del Popolo.

RADIO 105 assegnerà lo speciale PREMIO 105 sulla base delle preferenze del pubblico che ha votato suwww.105.net il proprio preferito tra i brani proposti sul palco di Piazza del Popolo.

Il Wind Summer Festival è prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con iAM Management e con Mediaset. Gli autori del programma sono: Max Ferrigno, Alessandra Scotti, Ermanno Labianca, Simone Di Rosa.

