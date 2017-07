Francesca Michielin torna con “Vulcano” che anticipa l’album in uscita in autunno.

L’avevamo persa di vista ma ecco che Venerdì 21 luglio Francesca Michielin si riaffaccia nel panorama musicale con il nuovo singolo accompagnato da video dal titolo “Vulcano” che anticiperà un nuovo progetto discografico che sarà pubblicato entro l’autunno. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla cantante e la canzone è già disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes.

Francesca Michielin così spiega il brano: “Vulcano è un un tempo “magmatico”: esplosivo, viscerale, elettrico e urban allo stesso tempo. Oltre alla cassa elettronica in quattro, tipica della musica dance, abbiamo suonato una ritmica più tribale, unita a un riff di piano e a un giro di basso più scuri, quasi a evocare il ribollire interno della lava. La produzione vocale è essenziale e diretta, la cellula “V” si ripete come pulsazione costante, come fosse il cuore stesso del vulcano”.

Il video è firmato da Giacomo Triglia ed è stato girato a Berlino

Redazione