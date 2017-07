Stasera a partire dalle ore 21 su Canale 5, TONY MAIELLO sarà tra i protagonisti del Wind Summer Festival.

Comunicati

TONY MAIELLO

Oggi verrà trasmessa su Canale 5

l’esibizione ai “Wind Summer Festival”.

Stasera a partire dalle ore 21, sarà possibile vedere su Canale 5 l’esibizione di Tony Maiello al Wind Summer Festival, che si è tenuto in Piazza del Popolo a Roma.

Tony Maiello è impegnato a completare le registrazioni del suo nuovo album (in arrivo in autunno), dopo essersi dedicato alla scrittura di successi come“Guardami amore” e “Scriverò il tuo nome”, di Francesco Renga, “Credo” di Giorgia contenuto all’interno dell’album “Oro Nero” e “200 note” di Laura Pausini, anticipato dai sinoli “Il mio funky” e “In alto” (etichette discografiche “Il Branco” e “Selection”), brani scritti dallo stesso cantautore con la collaborazione di Marco Rettani, Enrico Palmosi e Sabatino Salvati, e

La produzione artistica è di Sabatino Salvati ed Enrico Palmosi, che ha curato anche gli arrangiamenti. Hanno collaborato Paolo Petrini, alle chitarre e Marco Mariniello al basso, il mix è di James Reynolds

Redazione