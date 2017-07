ELODIE: DOPO SANREMO … A FEBBRAIO HO PENSATO DI POTER VOLARE CON LE MIE ALI – GUARDA VIDEO

la rottura del sodalizio artistico tra Elodie ed Emma è stata spiegata per la prima volta da Elodie a “Collisioni Festival” dove la cantante è stata applaudita ospite sul palco per il suo primo concerto live solo chitarra e voce .

Dopo Sanremo – dice Elodie – ho capito che forse era il momento di fare le cose a modo mio. Quando hai una persona molto forte accanto è difficile dire la propria, ma non perché le altre persone non te ne diano la possibilità. A febbraio ho pensato che potevo volare con le mie ali. Ci ho messo due settimane per arrivare a questa decisione, mi sono sentita in colpa perché, quando una persona ti dà tanto, pensi che ti stai comportando male o che sei ingrata, ma è giusto che le persone siano libere, che ragionino con la propria testa e facciano il loro percorso. Poi i rapporti, quando sono sinceri, rimangono sinceri.

Elodie confessa per la prima volta che il suo desiderio di farcela da sola è stato il motivo della rottura. Ma la cantante ribadisce più volte che Emma Marrone è stata per lei fondamentale in questo percorso. “Siamo andate d’accordo – continua – c’è stato un rapporto molto sincero. Ha un bel carattere? Sì, in quel momento ne avevo bisogno perché io sono sempre stata molto dura ma allora ero abbastanza morbida e volubile, quindi mi serviva una persona che mi dicesse cosa fare. Nella mia vita ho conosciuto poche persone così tenaci come lei che, quando crede fortemente in qualcosa, poi ci arriva. Io sono più pessimista. Quando c’è complicità tra donne – aggiunge – si capiscono le cose in un altro modo perché è come se fosse un punto di vista simile, mi ha aiutato a credere in me”.

Redazione