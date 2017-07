E’ “Despacito” il brano di Luis Fonsi, la canzone più ascoltata in streaming, di tutti i tempi come riporta Billboard. La hit del portoricano trentanovenne che canta in spagnolo, ha superato il record precedente di “Sorry” di Justin Bieber che si ferma, a 4,38 miliardi, mentre Despacito in appena sei mesi ha raccolto 4,6 miliardi di stream su tutte le piattaforme.

“Quello che è successo con questa canzone è solo folle“, ha detto Fonsi . Il successo globale della sua canzone prima nelle classifiche di vendita in più di 45 paesi tra cui il Regno Unito, per lui che proviene da Puerto Rico e vive a Miami è un bel segnale di speranza nell’attuale clima politico :”Volevo solo far ballare la gente … Vengo da Puerto Rico . Viviamo in un momento interessante proprio quando la gente ci vuole dividere, quando vogliono costruire muri “Una canzone per mettere insieme persone e culture, è ciò che mi rende orgoglioso”.

