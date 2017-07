Serena Rossi condurrà Detto fatto su Rai2

Serena Rossi promossa a conduttrice pro tempore di Detto Fatto. Nel programma di Rai2 la Rossi a settembre sostituirà per un mese Caterina Balivo (in maternità) :

Sono contenta perché tutti in famiglia siamo fan del programma e mi piace pensare di dare il cambio a Caterina, di aiutarla come mamma. È la prima volta che mi cimento in un programma così lungo del “day time”. Ci sono attori timidi che si bloccano davanti alle telecamere, invece a me viene naturale comunicare.

Ma gli impegni della Rossi non finisco qui, in autunno uscirà con due film:Ammore e malavita dei Manetti Bros e Caccia al tesoro dei fratelli Vanzina, e il cortometraggio di Frozen in cui torna a doppiare Anna. E nel 2018 già prevista la conduzione per Real Time di “un format pazzesco“. L’attrice ha già lavorato nel gruppo Discovery come inviata per i live di Radio Italia in onda su Real Time e Nove.