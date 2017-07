RAI GULP: A GULP MUSIC IL PREMIO LUNEZIA 

La commissione ha deciso di conferire il riconoscimento per “aver sempre sostenuto e valorizzato il tema della musical-letterarietà in merito alla produzione discografica rivolta ai teenager”. “Gulp Music” aveva già ricevuto il Premio Lunezia nel 2015, ma nella valutazione della commissione “il continuo e meticoloso lavoro svolto, nonché le numerose segnalazioni che ci sono costantemente continuate ad arrivare dal mondo dei ragazzi che ne fanno un essenziale e unico punto di riferimento per quella fascia d’età, da sempre motore e linfa per la produzione musicale, sono i motivi che ci hanno convinto a rinnovare a soli due anni di distanza il nostro riconoscimento”.

Tra i premiati di quest’anno ci saranno, tra gli altri, Thomas, Cosmo, Thegiornalisti, Alessio Bernabei, Massimo Di Cataldo, Le Vibrazioni, Marco Masini, Morgan, Fabrizio Moro, Alexia, Mariella Nava e Gianni Togni.

Condotto da Gaia Ranieri, Gulp Music, si conferma anche questa stagione molto gradito al pubblico e dagli addetti ai lavori. Si tratta del quarto riconoscimento per il programma, che arriva dopo il Premio Indie al M.E.I. nel 2014, il Premio Lunezia nel 2015 e il Premio Musicultura nel 2016.