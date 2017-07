Classifica FIMI SETT.29 (14-20 luglio): nei singoli Jax &Fedez feat.T-Pain da dieci settimane in vetta – Negli album riconquista la vetta Riki con Perdo le parole.

Nei singoli, In vetta da 10 settimane ancora “Senza pagare” di Jax &Fedez feat.T-Pain , davanti a Baby K, che sale fino alla seconda posizione con “Voglio ballare con te” scalzando “Despacito” il tormentone del momento che scende al terzo gradino del podio. Alla quarta posizione “l’esercito del selfie” di Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa che fa un balzo in avanti salendo dalla 10 posizione e a concludere la TopFive “Thunder” degli Imagine Dragons. Per la classifica completa dalla 1a alla 50a posizione questo il link: http://www.fimi.it/classifiche#/category:digital

Per quanto riguarda gli album Riki riconquista la vetta con Perdo le parole, davanti a Gué Paqueno e poi Vasco Rossi da 36 settimane al terzo posto. Risale in quarta posizione dall’ottava posizione Federica Carta con l’album omonimo Federica e conclude la TopFive Ghali con Album

Kaleidoscope dei Coldplay entra in settima posizione, solo con download digitale e streaming.

Queste le posizioni da 1 a 50: http://www.fimi.it/classifiche#/category:album Redazione