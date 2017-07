MUSICA: Il video di “Vulcano”, nuovo singolo di Francesca Michielin.

E’ uscito “Vulcano” il nuovo singolo di Francesca Michielin accompagnato dal video per la regia di Giacomo Triglia, che anticipa un nuovo progetto discografico che sarà pubblicato entro l’autunno. eccolo!

il singolo, in rotazione radiofonica è disponibile tt in download e streaming al link: https://SMI.lnk.to/FMichielinVulcano ed è già entrato nella TopTen dei brani più ascoltati di iTunes.

Francesca Michielin così spiega il brano: “Vulcano è un un tempo “magmatico”: esplosivo, viscerale, elettrico e urban allo stesso tempo. Oltre alla cassa elettronica in quattro, tipica della musica dance, abbiamo suonato una ritmica più tribale, unita a un riff di piano e a un giro di basso più scuri, quasi a evocare il ribollire interno della lava. La produzione vocale è essenziale e diretta, la cellula “V” si ripete come pulsazione costante, come fosse il cuore stesso del vulcano”.

Redazione