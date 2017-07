MUSICA: Silvia Olari con il singolo “Fuori di Testa” alla 5a posizione della classifica Airplay – Artisti Emergenti – Guarda Video

Fare musica e vivere di musica non vuole sempre dire stare al centro dell’attenzione mediatica e Silvia Olari, classe ’88, lo dimostra. Proviene anche lei da Amici di Maria De Filippi ed esattamente dall’ottava edizione considerata particolarmente ricca di talenti che si sono poi affermati, a partire da Alessandra Amoroso il cui successo è sotto gli occhi di tutti, pluriplatinata i cui concerti e live riempiono le più prestigiose location musicali per arrivare a Valerio Scanu, rivelatosi artista poliedrico, che ha intrapreso un percorso da indipendente e in grado di passare dal canto alla televisione senza difficoltà. E tra loro si inserisce anche talento di Silvia Olari, cantautrice di buona “pasta” musicale e vocale che sicuramente avrebbe meritato di arrivare in finale quell’anno. Ma le cose sono andate diversamente e Silvia dopo un EP omonimo pubblicato nel 2009 e un album poi intitolato “Libera da”, pubblicato nel 2010, vanta unaesperienza di un anno e due mesi a Londra (dove ogni tanto torna ad esibirsi ndr) alla ricerca di nuove sonorità e Lost in Yourself, un brano rilasciato qualche mese fa, di respiro internazionale ne è il risultato (il brano precede un album soul, in arrivo in autunno, tutto in inglese destinato al mercato internazionale ).

Silvia questa settimana, la ritroviamo alla quinta posizione della classifica Airplay – Artisti Emergenti – (più trasmessi in radio per passaggi ndr), con il nuovo singolo dal titolo Fuori di testa (Beatsound ndr), in rotazione radiofonica dal 30 giugno. Un brano pop che segna il suo ritorno come dice lei stessa in una recente intervista: Per me è un ritorno importante, un piccolo voltare pagina e mostrare quei lati della mia personalità che finora non erano stati così evidenti”.

Il singolo, porta la firma della stessa Silvia insieme a Beppe Stanco che è anche produttore e ne ha curato l’arrangiamento e il video , con la collaborazione di Lorenzo Sebastianelli.

Silvia Olari e il suo team di produzione stanno attualmente organizzando live e ospitate pertanto tenetevi aggiornati visitando la sua pagina ufficiale e sui social.

Redazione