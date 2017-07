Rockin’1000 riceve il Silver Button da YouTube ad alta quota!

Courmayeur – Venerdì 21 luglio alle ore 14.00 il team Rockin’1000 è salito sulla terrazza circolare di Punta Helbronner di SkyWay Monte Bianco, sul tetto d’Europa, per ricevere il “Silver Play Button”, premio che YouTube attribuisce ai canali che superano i 100.000 iscritti. Ad oggi il canale YouTube di Rockin’1000 conta oltre 193mila iscritti che provengono da 239 territori nel mondo e per il 91% dall’estero. I video del canale hanno totalizzato oltre 51M di visualizzazioni e generato più di 314 anni di visione del contenuto (watch time), e ottenuto oltre 700mila likes, 42mila commenti e circa 1 milione di condivisioni. Fabio Zaffagnini, General Manager di Rockin’1000, ha ricevuto il Silver Button da Chiara Santoro, Music Content Partnerships Manager di YouTube, a quasi 3500 mt di altezza, realizzando così la consegna a più alta quota mai avvenuta per un premio di YouTube. Questo riconoscimento, segna il countdown -7 a Rockin’1000 Summer Camp, che si svolgerà in Val Veny a Courmayeur il 28 e 29 luglio (info: www.rockin1000.com). Nei prossimi giorni, sul canale YouTube di Rockin’1000, verrà pubblicato il video che racconta la consegna del premio ad alta quota. Questo video è realizzato da Rockin’1000, grazie al supporto di Courmayeur Mont Blanc e SkyWay Monte Bianco. Per vedere in tempo reale tutti i nuovi video pubblicati da Rockin’1000, è consigliabile iscriversi al canale, attivando il servizio di notifica (cliccando sul simbolo della campanella). In questo modo, sarà possibile ricevere in tempo reale l’avviso di pubblicazione e condividere il video attraverso il link embedded (tasto “condividi”).