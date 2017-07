CANALE5: Penultimo appuntamento con “Temptation Island”

Lunedì 24 luglio in prima serata su Canale 5, penultima puntata di “Temptation Island“, il docu-reality sui sentimenti successo d’ascolti dell’estate, condotto da Filippo Bisciglia.

La quinta puntata è densa di emozioni e colpi di scena.

Filippo Bisciglia lascia vivere a fidanzate e fidanzati il weekend da sogno con il single prescelto. A sorpresa, però, una delle fidanzate chiede il confronto immediato prima della partenza, togliendo quindi anche al proprio fidanzato la possibilità di partire. Qual è la coppia protagonista di questo confronto finale?

Per le tre coppie che potranno vivere i loro rispettivi week end, questa è l’ultima occasione per valutare e analizzare la loro storia d’amore in vista del falò finale.

Non mancheranno scelte inaspettate e spiazzanti da parte di una delle fidanzate e momenti di grande intimità per uno dei fidanzati.

