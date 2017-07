MUSICA: DA DOMANI, MARTEDI 25 LUGLIO, IL NUOVO SINGOLO DI ULTIMO “SABBIA”, IN RADIO E DIGITAL DOWNLOAD

ULTIMO

“SABBIA”

(Honiro label)

da martedì 25 luglio in radio e digital stores

“Il brano è un testamento. Voglio che un giorno si sappia quello che ho dentro, quello che ho fatto, quello che ho detto”. È uno sfogo. Un altro dei miei tanti inutili dialoghi con me stesso. Per concludere con la speranza rinchiusa nella frase “in una spiaggia resta unico ogni granello di sabbia”. Sperando che nel mondo forse ognuno di noi ha un senso”.

ULTIMO si esibirà live il prossimo 16 settembre al Macro di Roma all’ HONIRO LABEL Party al fianco di Briga, Mostro, Sercho e Shiva.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, nasce a Roma il 27 Gennaio 1996. Studia pianoforte dall’età di 8 anni presso il conservatorio di musica S.Cecilia di Roma. Inizia a scrivere le sue prime canzoni dai 14 anni: il suo stile nel corso degli anni si evolve in un connubio fra la musica cantautoriale e quella hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro, vince e inizia, nel marzo 2017, la sua collaborazione con la Honiro con il singolo d’esordio intitolato “Chiave”

Il 26 Maggio scorso, Ultimo, ha aperto, con grande successo di pubblico e critica, il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma.

www.facebook.com/ultimohoniro

Redazione