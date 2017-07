A settembre 4 grandi show all’Open Air Theatre di Experience Milano, nell’ex area EXPO! Si parte il 9 settembre con “A Funky Night”, sul palco INCOGNITO e DIROTTA SU CUBA più special guest MARIO BIONDI e FABRIZIO BOSSO

4 GRANDI SHOW A SETTEMBRE

all’OPEN AIR THEATRE di EXPERIENCE MILANO!

9 settembre “A Funky Night” con INCOGNITO e DIROTTA SU CUBA

+ special guest MARIO BIONDI e FABRIZIO BOSSO

15 settembre CARMEN CONSOLI e MAX GAZZÈ “In concerto”

16 settembre PANARIELLO, CONTI E PIERACCIONI “Il Tour”

30 settembre THE KOLORS “Gran finale tour estivo”

Aperte le prevendite su fepgroup.it e ticketone.it

A settembre arrivano 4 grandi show a Milano all’Open Air Theatre di EXPERIENCE MILANO, il parco sorto nell’ex area EXPO: eventi unici con ospiti d’eccezione che entusiasmeranno migliaia di persone in una location unica! La rassegna è prodotta e organizzata da F&P Group in collaborazione con Arexpo e Experience Milano.

Si comincia il 9 settembre con “A Funky Night” che porterà sullo stesso palco il collettivo londinese INCOGNITO con il suo groove leggendario e coinvolgente tra jazz e funky, e la band fiorentina DIROTTA SU CUBA, da poco uscita con l’album “The Studio Session – Vol. 1”, omaggio al loro primo disco omonimo del 1995. Durante i set di entrambi gli artisti, saliranno sul palco due grandissimi special guest: MARIO BIONDI, artista unico nel panorama musicale italiano che quest’anno festeggia i dieci anni di carriera, e FABRIZIO BOSSO, trombettista, esponente di primo piano del panorama jazz italiano con importanti esperienze internazionali.

Il 15 settembre, in collaborazione con OTR Live, saliranno sul palco dell’Open Air Theatre CARMEN CONSOLI e MAX GAZZÈ, per la loro unica data insieme: un concerto esclusivo e imperdibile, che unirà le voci e le anime de “La cantantessa” catanese e del cantautore romano.

Il 16 settembre sarà la volta de “Il Tour” di PANARIELLO, CONTI e PIERACCIONI che vedrà insieme ancora una volta i tre amici di sempre Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che, dopo il successo straordinario con 30 date in tutta Italia, di cui ben 17 solo al Nelson Mandela Forum di Firenze, per oltre 170mila spettatori,tornano a Milano per 2 ore di grande divertimento.

Il quarto grande evento di Experience Milano si terrà il 30 settembre con l’imperdibile ultima data del tour estivo dei THE KOLORS. A distanza di due anni esatti dall’album quattro volte disco di platino “Out”, il 19 maggio è uscito il loro nuovo album “You”, registrato tra Milano e Londra e concepito come una playlist: all’interno ha un sacco di stili e sapori diversi. Dopo il primo singolo “What Happened Last Night feat. Gucci Mane & Daddy’s Groove” dal 30 giugno è in tutte le radio il brano “Crazy”.

I biglietti sono disponibili già da giovedì 20 luglio, su fepgroup.it , su ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Inizio concerti ore 21.00.

RTL 102.5 è la radio media partner della rassegna.

Redazione