Ecco gli artisti sul palco di FESTIVAL SHOW 2017 a Caorle, Bibione e Jesolo Lido: tre spiagge importanti della costa veneziana, tre cast d’eccezione!

FESTIVAL SHOW 2017

TRE SPIAGGE IMPORTANTI, TRE CAST D’ECCEZIONE:

27 luglio a Caorle con THEGIORNALISTI, THE KOLORS, ELODIE e tanti altri!

3 agosto a Bibione con JENN MOREL, RAF, MICHELE BRAVI e tanti altri!

10 agosto a Jesolo Lido con BABY K, RIKI, LEVANTE e tanti altri!

Conduce GIORGIA SURINA con PAOLO BARUZZO

FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, coinvolge migliaia di persone in 8 appuntamenti nelle piazze d’Italia, compresa la speciale serata finale prevista il 4 settembre all’Arena di Verona! Dopo il successo delle prime due tappe, ora è tempo di mare e di spostarsi sulle spiagge più importanti del litorale dell’Alto Adriatico. I 7 autoarticolati che portano in giro il grande impianto della kermesse arriveranno prima nelle spiagge venete per poi spostarsi a Lignano Sabbiadoro per l’unica data in Friuli Venezia Giulia.

Il 27 luglio Festival Show approda per la prima volta a Caorle (Venezia), all’Arenile Madonna dell’Angelo, dove si alterneranno sul palco grandi artisti di diverse generazioni e stili musicali: THEGIORNALISTI, THE KOLORS, ELODIE, IRAMA, MICHELE ZARRILLO, GIONNY SCANDAL, LA RUA, MORENO, SONOHRA, SENHIT, SHADE e ELYA. Per il contest dedicato agli emergenti si sfideranno il duo LUELO da Treviso e la band pop rock REVER da Trieste.

Il 3 agosto arriverà a Bibione (Venezia), in Piazzale Zenith, pronto a confermarsi come il principale evento musicale della località balneare! Sul palco RAF, MICHELE BRAVI, NINA ZILLI, ANNA TATANGELO, FRANCESCO SARCINA, RON, IL PAGANTE, GIULIA MAZZONI, LEAVE THE MEMORIES e l’ospite internazionale direttamente da Los Angeles JENN MOREL. Per il contest dedicato agli emergenti si sfideranno il quartetto vocale al femminile DIAMONDS da Ragusa e l’interprete di origine dominicana XENIA.

Il 10 agosto a Jesolo Lido (Venezia) Piazza Torino ospiterà ALESSIO BERNABEI, BABY K, BIANCA ATZEI, CUZN, LEVANTE, MARIO VENUTI, RIKI, SHADE e STADIO. Per il contest dedicato agli emergenti si sfideranno la cantante GIORGIA di Padova e il cantautore NICO di Ragusa.

Presenta GIORGIA SURINA, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe.

Oltre alle hit dell’estate, spazio anche ai brani dei giovani talenti selezionati in questi mesi in tutta Italia e in alcune città d’Europa. Sono 12 in tutto, ma solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona!