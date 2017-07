I LINKIN PARK : un lungo post a pochi giorni dalla morte “La tua assenza lascia un vuoto che non potrà mai più essere colmato, il vuoto di una voce vivace, divertente, ambiziosa, creativa, gentile e generosa nella stanza”…

A qualche giorno di distanza dalla morte di Chester Bennigton, avvenuta il 20 luglio, i Linkin Park pubblicano nella loro pagina social una lettera indirizzata al loro frontman e amico. La lettera segue l’iniziativa della creazione di un sito dedicato a Chester chester.linkinpark.com dedicato alla prevenzione dai suicidi che raccoglie i messaggi e i ricordi dei fan con frasi, dediche, foto, video del cantante.

Questo il testo della lettera:

Caro Chester, I nostri cuori sono spezzati. Le onde d’urto di dolore e negazione si stanno ancora propagando nella nostra famiglia, mentre cerchiamo di renderci conto di ciò che è successo.

Hai toccato così tante vite, forse anche più di quanto tu abbia realizzato. Negli ultimi giorni, abbiamo visto un’effusione di amore e sostegno, sia pubblico che privato, da tutto il mondo. Talinda e la famiglia lo hanno apprezzato, e vogliono che il mondo sappia che tu sei stato il miglior marito, figlio e padre. La famiglia non sarà mai più completa senza di te.

Parlando con te degli anni che sarebbero venuti la tua eccitazione ci contagiava. La tua assenza lascia un vuoto che non potrà mai più essere colmato, il vuoto di una voce vivace, divertente, ambiziosa, creativa, gentile e generosa nella stanza. Stiamo cercando di convincerci, che i demoni che ti hanno portato via da noi facevano parte dell’accordo. Dopotutto, è stato il modo in cui hai cantato di quei demoni che hanno fatto innamorare tutti di te, subito. Li hai messi in mostra, senza timore e in questo modo, ci hai riuniti e ci hai insegnato ad essere più umani. Hai avuto il cuore più grande e sei riuscito a non nasconderlo.

Il nostro amore per la realizzazione e l’esecuzione della musica è inestinguibile. Anche se noi non sappiamo ancora quale strada potrebbe prendere il nostro futuro, sappiamo che ognuna delle nostre vite è stata resa migliore da te. Grazie per il regalo. Ti vogliamo bene, e ci manchi tanto. Finché non ti vedremo di nuovo…

