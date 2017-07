Maria De Filippi annuncia: Una edizione Vip di Temptation Island e il debutto televisivo di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Maria De Filippi per l’autunno riserva altre novità, infatti non lascia ma anzi raddoppia: Lo rivela in esclusiva al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 26 luglio. La novità più importante riguarda “Temptation Island”, il docu-reality di successo dell’estate (4 milioni di spettatori e un picco del 30% di share): la De Filippi e il suo staff stanno lavorando ad un’edizione Vip.

L’altra grande novità che la conduttrice anticipa a Chi l’esordio televisivo della coppia quella formata dalla showgirl Michelle Hunziker e dal marito Tomaso Trussardi. Lo stilista, che mai aveva voluto apparire prima in tv, e la moglie saranno protagonisti di una puntata di “C’è posta per te“. Infine una conferma: nella prossima stagione di “Uomini e Donne” tornerà il trono gay, nonostante le notizie contrastanti nate dalle polemiche estive scatenate dalla clamorosa rottura tra Claudio Sona e Mario Serpa che ne mettevano in dubbio una nuova edizione. Redazione