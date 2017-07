WIND SUMMER FESTIVAL: oggi, martedì 25 luglio, in onda la puntata finale! Vengono assegnati i due premi speciali da EARONE e RADIO 105 e viene decretato il VINCITORE DEI GIOVANI!

WIND SUMMER FESTIVAL

Dopo il grande successo di ascolti delle prime tre puntate, OGGI, martedì 25 luglio, andrà in onda la puntata finale del “WIND SUMMER FESTIVAL” in prima serata su Canale 5, con la regia di Roberto Cenci, e in contemporanea su RADIO 105! Verranno assegnati ai big della musica due premi speciali da EARONE e RADIO 105 e verrà decretato il vincitore dei giovani.

Questi i nomi degli artisti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco nel corso del quarto imperdibile appuntamento con le canzoni dell’estate:IL VOLO, GIORGIA, FRANCESCO RENGA, NEK, 2CELLOS, OFENBACH, TAKAGI & KETRA, LORENZO FRAGOLA e ARISA, BENJI & FEDE E ANNALISA, FABIO ROVAZZI, MICHELE BRAVI, NINA ZILLI, RIKI, SAMUEL, ERMAL META, ALESSIO BERNABEI, ALEXIA, BABY K, FABRIZIO MORO, IL CILE, IRAMA, KADEBOSTANY e TIROMANCINO

Per la prima volta in partnership con Wind, il “WIND SUMMER FESTIVAL” è condotto da ALESSIA MARCUZZI, accompagnata da NICOLÒ DE DEVITIIS e DANIELE BATTAGLIA, al loro debutto sul palcoscenico della manifestazione.

Wind è uno dei brand di Wind Tre Spa, l’azienda leader del mercato mobile italiano.

Anche quest’anno, il “WIND SUMMER FESTIVAL”, oltre ad ospitare i big della musica italiana, dà spazio alla musica emergente, ospitando 6 giovani artisti in gara (Amara, i Desideri, LowLow, Mahmood, Tony Maiello e Shade) e dando loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico.

Questi i 3 artisti finalisti: I DESIDERI, MAHMOOD, SHADE.

Al “WIND SUMMER FESTIVAL” la musica vota la musica: il meccanismo di votazione è come quello degli anni scorsi, sono i big ospiti insieme a una giuria di giornalisti del web a votare i brani dei 6 giovani. Durante i primi tre appuntamenti viene decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfidano nel quarto e ultimo appuntamento, durante il quale viene eletto il vincitore finale.

Al “WIND SUMMER FESTIVAL” verranno assegnati altri due premi speciali.

EARONE, la società che fornisce all’industria musicale le rilevazioni AirPlay radio e TV in tempo reale, assegnerà il premio “WIND SUMMER FESTIVAL”, al brano numero 1 della classifica dell’airplay radiofonico, ovvero quello che otterrà il maggior punteggio, tra i brani che gli artisti proporranno sul palco di Piazza del Popolo.

RADIO 105 assegnerà lo speciale PREMIO 105 sulla base delle preferenze del pubblico che ha votato su www.105.net il proprio preferito tra i brani proposti sul palco di Piazza del Popolo.

Il Wind Summer Festival è prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con iAM Management e con Mediaset. Gli autori del programma sono: Max Ferrigno, Alessandra Scotti, Ermanno Labianca, Simone Di Rosa.

