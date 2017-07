27/07/2017 – 23:40 #RAI1: I SUPEREROI DI PANI & MOLLICA – Francesco Gabbani

Nel terzo appuntamento de “I Supereroi di Pani & Mollica”, Vincenzo Mollica e Massimiliano Pani, avvalendosi dell’intervento al pianoforte del jazzista Danilo Rea, incontreranno Francesco Gabbani, l’artista dei record. Francesco Gabbani è stato l’unico a vincere consecutivamente il Festival di Sanremo nella sezione giovani e nella gara ufficiale, il suo “Occidentali’s Karma” è quadruplo disco di platino ed il video ha avuto circa 100 milioni di visualizzazioni, ma in questo incontro si potrà conoscere anche l’aspetto più intimo di Francesco, il suo amore per la famiglia e la lunga gavetta fatta, prima di arrivare al successo. Francesco Gabbani parlerà anche dei suoi esordi nella musica soul e della sua grande ammirazione per Adriano Celentano, per la musica brasiliana e per il jazz di Chet Baker. Inoltre, nel corso della puntata, Gabbani si esibirà anche in alcune improvvisazioni “live”. Il programma sarà replicato domenica 30 luglio alle ore 16.35 circa sempre su Rai