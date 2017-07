DECIBEL: da domani tornano in radio con un remix esclusivo del brano “Contessa”! Continua con successo il “NOBLESSE OBLIGE – In Tour” e arrivano due party esclusivi il 24 ottobre a Torino e il 6 novembre a Milano.

Comunicato stampa

DA DOMANI TORNANO IN RADIO E IN DIGITALE

CON UN REMIX ESCLUSIVO DI

“CONTESSA“

…e dopo il grande successo del

“NOBLESSE OBLIGE – In Tour”

ARRIVANO NUOVE DATE E DUE PARTY ESCLUSIVI:

IL 24 OTTOBRE LIVE AL LE ROY DI TORINO

E IL 6 NOVEMBRE AL FABRIQUE DI MILANO

Sarà in radio e in digitale da domani, venerdì 28 luglio, il remix di “Contessa” (R.Turatti & C. Fath Remix), una versione inedita del celebre brano del 1980, che in occasione della reunion dello storico gruppo punk di Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, cambia faccia.

Dopo il grande successo del “NOBLESSE OBLIGE TOUR” in primavera e i concerti estivi con i DECIBEL, non poteva mancare una festa per chiudere questo incredibile 2017.

Il “DECIBEL PARTY” si sdoppierà: il 24 ottobre al LE ROY di Torino e il 6 novembre al FABRIQUE di Milano la band terrà i suoi ultimi due concerti della stagione.

Saranno due feste nelle quali il pubblico sarà chiamato a diventare protagonista, con varie indicazioni che Enrico e soci daranno al momento opportuno…Sarà un continuo alternarsi tra brani storici e canzoni del fortunato album “Noblesse Oblige”.

Sul palco, oltre a ENRICO RUGGERI, SILVIO CAPECCIA e FULVIO MUZIO ci saranno Paolo Zanetti (chitarre) Fortu Sacka (basso) e Alex Polifrone (batteria). Non mancheranno ospiti legati alla band e a un periodo storico più attuale che mai, per un concerto VERO, senza sequenze pre-registrate e suoni virtuali. Un appuntamento unico e imperdibile.

I biglietti per il concerto del 6 novembre al Fabrique di Milano (via Fantoli, 9) sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone e nelle prevendite abituali

POSTO UNICO € 40

Questi i prossimi appuntamenti live confermati: il 28 LUGLIO al Molo delle Tartarughe di DIANO MARINA (Im); il 29 LUGLIO al Centro Sportivo AZZANO DECIMO (Pn); il 30 LUGLIO in Via Ceretti a FRONT (To); il 3 AGOSTO in Piazza Grande a GUBBIO (Pg) in occasione della Doc Fest; il 6 AGOSTO in Piazza Kennedy a PAGLIARE DEL TRONTO(Ap); il 13 AGOSTO in Piazza San Bartolomeo a VALLATA (Av); il 14 AGOSTO in Piazza del Popolo a STRONGOLI(Kr); il 15 AGOSTO in Piazza Sesto Vetuglione a BARISCIANO (Aq); 17 AGOSTO in Piazza a CASIGNANA (RC) – NUOVA DATA; 18 AGOSTO in Piazza Plebiscito a CANDELA (Fg); 26 AGOSTO alla Notte Bianca di PARTANNA (TP) – NUOVA DATA; 6 SETTEMBRE in Piazza Risorgimento a QUARRATA (Pt) – NUOVA DATA; 8 SETTEMBRE in Piazza del Municipio a THIESI (Ss) – NUOVA DATA

È uscito il 10 marzo “NOBLESSE OBLIGE” arrivato a 40 anni dalla nascita dei Decibel, fondati tra i banchi di scuola del Liceo Berchet di Milano nel pieno della diffusione del punk in tutto il mondo.

L’album contiene 11 tracce inedite e 2 storici successi della band come “Contessa” appunto, nell’album nella sua versione originaria, e una versione in inglese del brano “Vivo da Re”.

«”NOBLESSE OBLIGE” non nasce come operazione-nostalgia, è un album nuovo di zecca con un sound inimitabile, senza sequenze pre-registrate e senza i soliti suoni elettropop: sul palco Silvio Capeccia suona solo tastiere d’epoca, dal mellotron al minimoog fino al mitico organo Vox Continental – racconta Enrico Ruggeri – Il terzo protagonista sarà Fulvio Muzio, chitarrista innovativo oggi più di allora».

