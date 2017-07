MARCO MASINI

A grande richiesta proseguono i concerti dell’artista per presentare il nuovo album

“SPOSTATO DI UN SECONDO”

Il cantautore abbraccia nuove sonorità electro pop

tra brani energici e ballad incalzanti

Mentre le radio continuano a trasmettere “Spostato di un secondo”, “Signor tenente” e il nuovo singolo “Tu non esisti”, MARCO MASINI porta i suoi nuovi brani dalle sonorità electro pop dal vivo nelle città di tutta Italia!

Queste le prossime date confermate del tour (prodotto e organizzato da ColorSound): il 28 luglio in Piazza 19 Ottobre a Alife (CE), il 29 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica di Roma, il 31 luglio in Piazza Roma a Volturana Irpina (AV), il 4 agosto in Piazza Matteotti a Longobucco (CS), il 7 agosto in Piazza Alberata a Nocelleto, frazione del comune di Carinola (CE), il 13 agosto in Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU), il 16 agosto all’Arena Giardino Del Principe a Loano (SV), il 19 agosto in piazza a Orgosolo (NU) e il 21 agosto in piazza a Grottaminarda (AV).

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Marco Masini è accompagnato dalla sua band composta da Massimiliano Agati (batteria), Cesare Chiodo (basso), Antonio Iammarino (tastiere), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica ed acustica) e Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica)

Farà ascoltare ai fan dal vivo le canzoni del nuovo album “Spostato di un secondo” ma anche i vecchi successi, talvolta riadattati alle nuove sonorità electro pop. Sul palco ci sarà, infatti, un Marco Masini moderno, tra brani energici e ballad incalzanti, che valorizzano l’inconfondibile timbro vocale, e scenografie a led create ad hoc.

È in radio “Tu non esisti”, il secondo singolo estratto dal suo nuovo album di inediti “Spostato di un secondo” (Sony Music Italy). “Tu non esisti” rilegge la reazione dell’uomo che viene lasciato, già raccontata nella famosa “Bella stronza”, con più maturità.

Link al video di “Tu non esisti”: https://youtu.be/T5DQ1NNpIY8

L’album “Spostato di un secondo” è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle principali piattaforme streaming. In questo disco variegato e moderno, il tema centrale è la rilettura del tempo trascorso senza nostalgia ma con consapevolezza.

L’album contiene anche il brano omonimo “Spostato di un secondo” (Il video è online al seguente link: https://youtu.be/plQx9wqMubU) con cui l’artista è stato in gara nella sezione Campioni al 67° Festival di Sanremo.

Questa la tracklist dell’album “Spostato di un secondo” (Sony Music Italy), prodotto da Diego Calvetti: “Ma quale felicità”, “Nel tempo in cui sono tenuto a restare”, “Spostato di un secondo” (scritto dallo stesso Masini con Zibba e Diego Calvetti e prodotto da quest’ultimo), “Tu non esisti”, “Invece di scriverti una canzone”, “La massima espressione d’amore”, “Guardiamoci negli occhi”, “All’altro capo di un filo”, “Qualcosa che cercavi altrove”, “La vita comincia”, “Una lettera a chi sarò” e la bonus track “Signor Tenente” dell’indimenticabile amico e collega Giorgio Faletti.

Redazione