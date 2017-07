MAGNOLIA ESTATE – gli eventi e i concerti di AGOSTO al CIRCOLO MAGNOLIA

SETTIMANA DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO

La prima settimana di agosto si apre con il primo appuntamento di LO STRANO CASO DEL CINEMA AL CIRCOLO MAGNOLIA con una serata dedicata al regista americano WES ANDERSON e con MAGNOLIA STONE 2017, una giornata visionaria dedicata alla musica stoner. Continua con il live del gruppo rock statunitense SWANS, con il party techno VOIDe con VITO WAR BACK TO THE ROOTS, un viaggio nella musica reggae e nelle sue origini guidato dallo storico selecter milanese VITO WAR. Si conlude con TOGA! TOGA! TOGA!, il toga party più divertente di Milano e con SANGRIA PARTY, la festa fresca in onore della “bevanda degli dei”.

SETTIMANA DAL 7 AL 13 AGOSTO

Il secondo appuntamento di LO STRANO CASO DEL CINEMA AL CIRCOLO MAGNOLIA con una serata dedicata al regista statunitense JOHN LANDIS e tre grandi live: il grind-death messicano dei BRUJERIA, il folk rock di FRANK TURNER e gliSHELLAC, tra le le band di riferimento dell’alternative rock mondiale. Per il weekend la festa coloratissima e tutta da ballare FLUO PARTY. SETTIMANA DAL 14 AL 20 AGOSTO

Arriva la FESTA DELLA BIRRA con due giornate di musica e birra in promozione. La settimana di ferragosto continua con la miscela unica di reggae, punk, ska e pop dei MAD CADDIES. SETTIMANA DAL 21 AL 27 AGOSTO

Il terzo appuntamento di LO STRANO CASO DEL CINEMA AL CIRCOLO MAGNOLIA con una serata dedicata all’amatissimo regista, attore e produttore cinematografico QUENTIN TARANTINO e con il live di RADICAL FACE, polistrumentista dalla Florida. Per il weekend sono attesi al Circolo Magnolia due tra i protagonisti della scena elettronica nazionale e internazionale: FRITZ KALKBRENNER e LELE SACCHI. Chiudono la settimana REGGAE RADIO STATION SUMMER FEST, la festa in onore della radio reggae per eccellenza con la partecipazione straordinaria di ALBOROSIE e VIVA LAS VEGAN, una giornata dedicata al mondo vegano.

SETTIMANA DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE

Per questi ultimi giorni di agosto il Circolo Magnolia ospita i live di tre artisti che stanno riscuotendo molto successo nella scena indie pop italiana: CARL BRAVE X FRANCO 126, il duo definito dalla critica come il punto di incontro tra l’indie-pop della nuova scena cantautorale romana e il rap italiano di oggi e il cantautore romano GAZZELLE. Durante il weekend HAWAIIAN PARTYorganizzato da TWIST AND SHOUT! e UNALTROFESTIVAL con la band cardine della scena showgaze inglese, gli SLOWDIVE.

