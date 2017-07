Rita Pavone attaccata per una foto pubblicata sul web, risponde duramente alle critiche

A volte basta una foto per deludere i fan… E’ quanto sta capitando a Rita Pavone che in vacanza a Maiorca ed evidentemente animata da “spirito goliardico” ha ripreso e pubblicato il lato B di una signora di passaggio contenuto in un paio di leggings bianchi accompagnando la foto con la la didascalia : ‘Al mercatino di Santanyi’.

Ebbene, evidentemente non animati dallo stesso spirito goliardico e manifestamente delusi dalla loro "icona" i fan hanno invece scatenato la loro indignazione sul social con commenti di questo tenore: