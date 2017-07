CANALE5 – TEMPTATION ISLAND: per le coppie il confronto finale

Temptation Island, l’edizione 2017, particolarmente fortunata dal punto di vista ascolti, è giunta all’ultima puntata.

Quali coppie si lasceranno all’ultimo confronto? Quali saranno quelle ancora insieme? Chissà! Antonio e Veronica si diranno addio? La delusione di Veronica è tanta soprattutto dopo il weekend particolarmente bollente che lui ha trascorso in compagnia della single Jessica. Alla fidanzata delusa sono rimasti pochi dubbi sul reale rapporto tra Antonio e la loro storia sembra ormai giunta al capolinea. E che ne sarà di Alessio e Valeria? dopo cinque anni di fidanzamento, tre anni di convivenza e un matrimonio celebrato ai Caraibi (non valido in Italia) si diranno addio andando ognuno per la propria strada? E ancora, che ne sarà della coppia che più di tutte ha catalizzato l’attenzione del pubblico, Francesco e Selvaggia? usciranno ancora insieme dal programma, nonostante le accuse che si sono lanciati e nonostante il flirt di Francesco con la single Desirèe Maldera? Questo e altro nell’ultimo appuntamento del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia in onda Lunedì 31 luglio su Canale5 in prima serata.

Redazione