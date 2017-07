MUSICA: LP, domani 31 Luglio in concerto a Pescara e il 1 Agosto a Napoli…

Reduce dei successi al Gru Village (TO) il 25 luglio e del 26 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) nell’ambito della rassegna Tener-a-mente che nel corso degli anni ha ospitato i nomi più prestigiosi della scena musicale internazionale, la cantautrice statunitense di origini italiane Laura Pergolizzi, nota come LP, Domani 31 luglio, sarà in concerto nella città adriatica di Pescara.

La cantante, divenuta celebre in Italia grazie a diverse hit tra le quali Lost on you e Other people, si esibirà sul palco del Teatro d’Annunzio sul lungomare Cristoforo Colombo.

L’inizio dell’esibizione è fissato per le ore 21:00 di lunedì 31 luglio 2017.

Altri appuntamenti:

Il 1° agosto LP sarà in concerto poi al NOISY NAPLES FEST ARENA FLEGREA – NAPOLI e il 12 settembre nella prestigiosa cornice dell‘Arena di Verona.

Biglietti in vendita sui circuiti www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it

Redazione