CANALE5: IL RITORNO DI GIULIA MICHELINI IN “LA REGINA DI PALERMO”

Stasera su Canale5 in prima serata un grande ritorno per tutti i fan! Giulia Michelini riveste ancora una volta i panni di Rosy Abate nella fiction televisiva La regina di Palermo, quattro serate per ricordare chi è Rosy Abate prima di vederla poi in azione nella serie dedicata interamente a lei. Un flashback nel passato che permetterà al pubblico di Canale 5 di ricordare che cosa è successo nelle 8 stagioni di squadra antimafia facendo un focus sulla storia di Rosy, per poi riprendere il filo con lo spin off Rosy Abate la serie in cinque puntate che andrà in onda per Taodue da settembre su Canale 5, a partire presumibilmente dalle prime due settimane e stando alle anticipazioni accanto a Rosy un altro volto molto amato della fiction, ci sarà anche Filippo De Silvia ( Paolo Pierobon).

Anticipazioni della puntata: Rosy nasce in una famiglia appartente a un clan mafioso e riesce a scampare ad un attentato, in cui perdono la vita i genitori grazie all’aiuto della poliziotta Claudia Mares. Dopo essere cresciuta a New York, torna a Palermo per sposarsi con Salvo, un italoamericano fuori dai giri mafiosi, ignara che i suoi fratelli abbiano ripreso le attivita’ criminali di famiglia. Claudia nel frattempo è diventata la sua madrina, le vuole bene, la protegge ed è pronta a fare qualsiasi cosa per lei, la considera una sorella minore, quasi una figlia. Rosy e Salvo si sposano ma poco dopo le nozze pero’ mentre stanno andando all’aeroporto per tornare a New York, Salvo viene ucciso in un agguato, gettando nella disperazione Rosy. Un episodio che cambia il destino di Rosy e che la costringe ad entrare a far parte della famiglia di mafiosi dalla quale scappava. Il primo passo verso una ascesa che la vedrà diventare in pochissimo tempo, la “regina di Palermo”.

