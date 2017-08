Il 3 agosto FESTIVAL SHOW a Bibione (Venezia) con RAF, MICHELE BRAVI, NINA ZILLI, ANNA TATANGELO, e tanti altri!

FESTIVAL SHOW 2017

IL 3 AGOSTO ARRIVA A BIBIONE (Ve)

una delle principali spiagge dell’Alto Adriatico!

Sul palco l’ospite internazionale direttamente dagli USA JENN MOREL,

e RAF, MICHELE BRAVI, NINA ZILLI, ANNA TATANGELO e tanti altri!

Conduce GIORGIA SURINA con PAOLO BARUZZO

FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, coinvolge migliaia di persone in 8 appuntamenti nelle piazze d’Italia, compresa la speciale serata finale prevista il 4 settembre all’Arena di Verona! Dopo il successo delle prime due tappe, ora è tempo di mare e di spostarsi sulle spiagge più importanti del litorale dell’Alto Adriatico.

Il 3 agosto arriverà a Bibione (Venezia), in Piazzale Zenith, pronto a confermarsi come il principale evento musicale della località balneare! Sul palco si alterneranno RAF, MICHELE BRAVI, NINA ZILLI, ANNA TATANGELO, FRANCESCO SARCINA, RON, IL PAGANTE, GIULIA MAZZONI, LEAVE THE MEMORIES e l’ospite internazionale direttamente dagli USA JENN MOREL!

Presenta GIORGIA SURINA, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe

Oltre alle hit dell’estate, spazio anche ai brani dei giovani talenti selezionati in questi mesi in tutta Italia e in alcune città d’Europa. Sono 12 in tutto, ma solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona! Questi i 2 artisti emergenti che si sfideranno a Bibione: il quartetto vocale al femminile DIAMONDS da Ragusa e l’interprete di origine dominicana XENIA.

Queste le città che si sono aggiudicate una tappa di questa diciottesima edizione di Festival Show: il 2 luglio il debutto a Padova in Prato della Valle, il 10 luglio il festival arriva a Brescia in Piazza Miro Bonetti (C.C. Freccia Rossa), il 27 luglio a Caorle (Venezia) all’Arenile Madonna dell’Angelo, il 3 agosto a Bibione (Venezia) in Piazzale Zenith, il 10 agosto a Jesolo Lido (Venezia) in Piazza Torino, il 18 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) alla Beach Arena, il 25 agosto a Mestre (Venezia) in Piazza Ferretto e il 4 settembre la serata finale all’Arena di Verona, prestigioso anfiteatro che ospita per il quarto anno consecutivo l’epilogo del tour.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il secondo anno, seguirà l’evento come media partner. Il meglio del Festival Show 2017 andrà in onda a partire dal mese di agosto.

Redazione