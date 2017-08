Paola Perego fa causa alla Rai e chiede “danni d’immagine, economici e biologici”

Arcobaleno Tre, la società di Lucio Presta, che gestisce alcuni degli artisti televisivi più importanti, tra cui Paolo Bonolis e Antonella Clerici e che naturalmente gestisce anche l’attività professionale di Paola Perego (moglie di Presta ndr), ha pubblicato una nota in cui anticipa in esclusiva di avere depositato per conto della loro cliente (Paola Perego) una citazione in giudizio nei confronti della Rai.

Eppure solo qualche mese fa la tensione dei rapporti con la Rai, compromessi a seguito della chiusura del programma condotto da Paola Perego “Parliamone Sabato“, sembravano essersi appianati come d’altra parte faceva ben sperare il tweet di Lucio Presta:

Felici perché @RaiUno ha scelto di riprendere il rapporto professionale con @peregopaola dopo un momento di straordinaria follia

ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto e alla richiesta di risarcimento si è aggiunta anche quella del danno all’immagine e dei danni biologici per lo stress e l’ansia causati alla conduttrice.

Oggi depositato atto di citazione a @RaiUno per danni immagine, economici e biologici a seguito vicenda @peregopaola

tribunale di Roma. — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) August 2, 2017

