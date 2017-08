04/08/2017 – 20:30 #RAI1: TECHETECHETÈ De Gregori, Brignano, Panelli, Zero

La puntata di Techetechetè di sabato 5 agosto, in onda alle 20.30 su Rai1, vede come protagonisti due giganti della musica italiana e due campioni della comicità. In 30 minuti si avrà modo di rivedere alcuni dei monologhi più amati di Enrico Brignano, a partire da una delle prime apparizioni televisive nel programma “Macao” di Gianni Boncompagni, e le memorabili gag di Paolo Panelli, anche in compagnia di Walter Chiari, Gianni Morandi e la moglie Bice Valori. Nel corso della puntata si riascolteranno alcuni brani entrati nella memoria collettiva grazie a Francesco De Gregori, che rivedremo giovanissimo in “Adesso musica” mentre esegue Niente da capire e insieme all’amico Lucio Dalla nell’esecuzione di Ma come fanno i marinai. Infine alcuni dei brani più amati di Renato Zero, tratti da programmi come Fantastico del 1982, il Festival di Sanremo del 1990 e Saint Vincent Estate del 1978.