DOMANI 5 AGOSTO_MYSS KETA_GAY VILLAGE

Sabato 5 agosto 2017

Amarganta Floor – h. 23.00

GAY VILLAGE FANTÀSIA

nell’ambito del festival VENUS RISING FESTIVAL presenta

M¥SS KETA

in Concerto

Sabato 5 agosto, il Venus Rising Festival saluta il suo pubblico e il Gay Village che lo ha accolto per la sua sedicesima edizione, ospitando più di venti artiste sul suo palco per una tre giorni da ricordare. E non poteva farlo in modo migliore, concludendo la kermesse con un personaggio dall’identità misteriosa, ma famosa in tutta Europa per la sua irriverenza: la diva delle notti e regina dei party glamour M¥SS KETA.

Cantante, modella, pittrice, attrice, rapper e provocatrice pop star, è dal 2013 che M¥SS KETA si divide tra concerti, eventi di moda ed arte, collezionando un successo musicale dopo l’altro: da In gabbia, non ci vado a Burqua di Gucci, passando per Le ragazze di Porta Venezia a Musica elettronica.

Denominata l’angelo dall’occhiale di sera per la caratteristica che la vede esibirsi sempre mascherata, nascondendo la sua vera identità, M¥SS KETA conquista la scena europea, dal Portogallo alla Germania proprio con “L’angelo dall’occhiale da sera: un sogno ad occhi aperti”, l’album che raccoglie tutte le sue hits e alcuni inediti, disponibile sulle migliori piattaforme digitali.

“Non so quando smetterò” – dice ironicamente M¥SS KETA – “continuerò a portare avanti i miei progetti musicali, artistici, editoriali e cinematografici, incurante di ogni critica e accanimento giudiziario o mediatico. Dopo tutto, si muore un po’ per poter vivere”.

Dopo il concerto, la notte prosegue con i djset tutti al femminile di Gaia Logan in Horok Floor e Atrim dj in Amarganta Floor. Special guest il trio delle meraviglie Le Strulle.

Redazione